ESPN: Neymar po treh mesecih spet v Parizu

'Sledil vsem napotkom' PSG je aprila predčasno osvojil nov državni naslov, potem ko je vodstvo ligaškega tekmovanja LFP oznanilo, da sta sezoni 2019/20 v Ligue 1 in Ligue 2 končani. Francoska vlada je namreč do septembra prepovedala velike prireditve, kar LFP ni dopustilo niti malo manevrskega prostora. Odločitev o selitvah v nižji rang tekmovanja so kasneje preklicali in razveselili tudi Amiens slovenskega trenerja Luke Elsnerja, ki je bil ob prekinitvi Ligue 1 na 19. mestu.

"Neymar je francosko prestolnico zapustil 15. marca po dogovoru s klubom, ko je v veljavo stopila karantena. S sinom in nekaj prijatelji je dneve preživljal v svoji luksuzni vili v Mangaratibi v zvezni državi Rio (de Janeiro, op. a.). Nekdanji napadalec Barcelone je spoštoval priporočila PSG, ki so predpisovala povratek v Pariz pred 15. junijem, s čimer bi se izognil morebitni karanteni. Igralci se bodo na treninge vrnili 22. junija," poroča ESPN .

Neymar Jr. je po poročanju ESPN v petek popoldne poletel z letališča Galeao v Riu de Janeiru in zgodaj zjutraj v soboto pristal na letališču Charles de Gaulle v Parizu. Z njim naj bi v francosko prestolnico pripotovalo tudi obvezno "spremstvo", v katerem so poleg družinskih članov tudi prijatelji.

"Viri so za ESPN povedali, da je Neymar trdo delal med premorom in sledil vsem delovnim napotkom, ki jih je s sodelavci posredoval trener PSG Thomas Tuchel. Nemški trener naj bi bil zadovoljen z Neymarjevim delom na telesni pripravi. Zdaj bo en teden čakal, da bo lahko končno spet igral nogomet s svojimi soigralci,"so še zapisali pri ESPN.

Kako bosta vplivala napovedana odhoda Silve in Cavanija?

V medijsko precej razburljivem koncu tedna za navijače PSG je športni direktor Leonardoza tednik Journal du Dimanche potrdil, da klub po koncu sezone zapuščata brazilski kapetan Thiago Silvain najboljši strelec v zgodovini kluba Urugvajec Edinson Cavani. Dejal je, da ju bo PSG "na vsak način" poskušal zadržati do konca avgusta, ko bodo Parižani seveda vneto pričakovali tudi napovedano nadaljevanje Lige prvakov. Evropski naslov je vse od prihoda bogatih katarskih vlagateljev neuresničena želja, PSG pa si je po zaslugi domače zmage nad Borussio Dortmund (2:0) napredovanje v četrtfinale že priigral.

Madridski športni časnik ASje na svoji spletni strani zapisal, da se bo Atletico Madrid po minulem poletju, polnem (na koncu neuspešnih) pogajanj, spet vrnil po Cavanija. Rdeče-beli s trenerjem Diegom Simeonejemnikoli niso skrivali naklonjenosti do postavnega Urugvajca, zdaj pa ga bodo lahko dobili celo zastonj.

"Od tega posla bi lahko bila odvisna tudi usoda (Kyliana) Mbappeja in Neymarja. O obeh zvezdah se prav tako veliko govori, odhod Urugvajca pa bi lahko predstavljal oviro več, da bi se PSG še bolj umaknil na stran," dodaja AS, ki napoveduje konec slavnega trizobega napada in omenja možnost, da bi zaradi dobrega odnosa med tremi napadalnimi asi slovo Urugvajca lahko ohrabrilo Neymarja Jr. ali Kyliana Mbappeja, ki jima snubcev nikoli ni manjkalo. Leonardo je sicer še napovedal, da klub ne bo ponudil novih pogodb Layvinu Kurzawi, Thomasu Meunierju in Ericu Maximu Choupo-Motingu. Blizu slovesa od metropole naj bi bila tudi Tanguy Kouassiin Adil Aouchiche, kar pomeni, da bi se lahko igralski kader PSG do konca poletja skrčil za najmanj sedem imen.