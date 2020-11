ESPN: Poleg Pochettina kandidat pri 'vragih' tudi Nagelsmann

Jose Mourinho in Mauricio Pochettino (oba na fotografiji). Nekdanji in bodoči trener Manchester Uniteda?

Tako Pochettino kot Nagelsmann kljub številnim posamičnim priznanjem in pohvalam še čakata na prvo lovoriko v trenerskih karierah na najvišji ravni. 48-letni Argentinec je na klop v članski konkurenci prvič sedel pri barcelonskem Espanyolu leta 2009, kar 15 let mlajši Nagelsmann pa februarja 2016 pri Hoffenheimu.

Nobeno presenečenje ni, da s klopjo Manchester Uniteda spet povezujejo argentinskega trenerja Mauricia Pochettina, ki je bil že pred koncem sodelovanja s Tottenhamom redno v kombinacijah za prihod na Old Trafford. Kmalu bo minilo eno leto od Argentinčevega slovesa od Tottenhama, po katerem ga je nasledil nekdanji trener Uniteda Jose Mourinho.

Portugalčev naslednik v "gledališču sanj", Norvežan Ole Gunnar Solskjaer, se je po neprepričljivem začetku nove sezone znašel pod hudim pritiskom. Ta se je še dodatno povišal po dveh zaporednih porazih, najprej v Premier League proti staremu rivalu Arsenalu (0:1), nato pa še v Ligi prvakov proti istanbulskemu Bašakšehirju (2:1).

Oba kandidata z močnimi argumenti

"Manchester United odločno trdi, da položaj Oleja Gunnarja Solskjaerja kot trenerja še ni ogrožen, kljub zaporednima porazoma proti Arsenalu in Istanbul Bašakšehirju. A četudi Norvežanu ne bi uspelo obrniti toka dogodkov, so viri za ESPN povedali, da Mauricio Pochettino ni edini možni naslednik,"so zapisali pri ESPN.

Poleg Pochettina naj bi vodstvo Uniteda razmišljalo tudi o šele 33-letnem NemcuJulianu Nagelsmannu. Nagelsmann že nekaj časa spada med najbolj zaželene predstavnike mladega trenerskega vala, po uspešnem vodenju Hoffenheima pa zdaj sedi na klopi RB Leipziga, s katerim je v minuli sezoni klonil šele v polfinalu Lige prvakov (od ekipe nekdanjega slovenskega reprezentanta Kevina Kamplaje bil s 3:0 boljši kasneje poraženi finalist Paris Saint-Germain) in na prvenstvu osvojil tretje mesto. Pochettino je s Tottenhamom leta 2019 igral v finalu Lige prvakov, Londončane pa so z 2:0 v Madridu premagali nogometaši Liverpoola. V sezoni 2016/17 je Tottenham državno prvenstvo končal na visokem drugem mestu, a s Pochettinom nikoli ni osvojil nobene lovorike.

Podpora vodstva (zaenkrat) ostaja

"Pritisk na Solskjaerjevo službo se povečuje, potem ko je United sezono začel s padcem do 15. mesta na lestvici Premier League pred sobotnim težkim gostovanjem pri Evertonu. S sredinim porazom v Turčiji je zbledel sijaj pozitivnega začetka sezone v Ligi prvakov, medtem ko so viri za ESPN povedali, da Solskjaer trenutno še vedno uživa podporo uprave, a splošno sprejeto je, da predvsem zadnja rezultata nista bila dovolj dobra,"poroča ESPN.

"Pochettino, ki je od slovesa od Tottenhama pred enim letom brez službe, je očitna izbira, če bi se United odločil za spremembo, a viri so ESPN povedali, da bi ob argentinskem trenerju razmišljali tudi o trenerju RB Leipziga Julianu Nagelsmannu."

Pochettino najverjetneje v prednosti

Dodajajo, da je Solskjaer sicer uspel premagati Nagelsmanna v nedavnem medsebojnem obračunu v Ligi prvakov, ko je bil rezultat na Old Traffordu po hat-tricku Marcusa Rashfordakar 5:0 za "rdeče vrage". A kljub temu naj bi imel nemški trener v pisarnah Uniteda številne občudovalce, ki bi ga podprli, ko bi klub tudi zares začel iskati Solskjaerjevega naslednika.

"Pozornost šefov pri Unitedu je pritegnil z razvojem mladih nogometašev in slogom nogometa, to pa sta dve plati, ki sta ključni za Unitedov načrt. A najetje Pochettina ne bi bilo tako zapleteno kot začetek pogajanj z Nagelsmannom, to pa zaradi njegove pogodbe z RB Leipzigom, še posebej zato, ker smo sredi sezone,"so še dodali pri ESPN.

Berbatov: Igralci morajo spremeniti svoj odnos ravno toliko, kot se mora zamenjati trener

Nekdanji napadalec Manchester Uniteda in Tottenhama, Bolgar Dimitar Berbatov, je v izjavah za stavnico Betfair bolj kot Solskjaerja na zob vzel nogometaše "vragov", ki po njegovem mnenju v številnih pogledih ne dosegajo zahtevanih standardov.

"Če je kaj resnice v ozadju govoric okoli Mauricia Pochettina, potem je težko kriviti United, če sem povsem iskren. Ko ekipa igra slabo, je vse na 'šefu', vedno je bilo tako,"je menil Berbatov in dodal: "(Pochettina) sem videl nedavno, bil je na tekmi kot komentator, rekel pa je, da je pripravljen spet poprijeti za delo, zato je te govorice težko ustaviti. Edino, kar se kljub temu ne bo spremenilo, pa so igralci. Nov trener ne bo spremenil načina njihove igre. Da, ko pride nov trener, lahko vidiš izboljšanje, a na splošno odnos ostane nespremenjen. Brez agresivnosti, brez strasti, brez ščitenja hrbta drug drugemu. Igralci morajo spremeniti svoj odnos ravno toliko, kot se mora zamenjati trener."