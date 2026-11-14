Esposito postavil zgodovinski strelski rekord v italijanski izbrani vrsti

Vzhajajoča zvezda milanskega Interja Francesco Pio Esposito se je z zadetkoma, ki sta prispevala k velikemu preobratu proti Franciji v Ligi narodov, vpisal v zgodovino italijanskega nogometa. Po vsega 14 tekmah za reprezentanco Italije je v statistiko vpisal že devet zadetkov in tako postavil rekord v italijanski reprezentanci za najboljše razmerje med doseženimi goli na minuto. Trenutno 21-letnik doseže gol v povprečju na vsakih 88 minut.

S tem je napadalec Interja prehitel Enrica Chieso, ki je do sedaj imel v lasti rekord za Italijo, ko je zadetke dosegal na vsakih 91 minut na tekmo. S tem da je Chiesa za Italijo odigral vsega 17 tekem, na katerih je dosegel sedem zadetkov. Tretji na seznamu je Julio Libonatti, ki je Italijo zastopal med letoma 1926 in 1932. Slednji je na 17 tekmah za azzurre dosegel 15 zadetkov in gol v povprečju dosegel na vsaki 102 minuti.

Francesco Pio Esposito se je vpisal v zgodovino italijanskega nogometa. FOTO: Profimedia

Kar morda še bolj bode v oči pri Espositovem dosežku, je to, da mladi Italijan trenutno prekaša tudi največje italijanske napadalce vseh časov. Najboljši strelec v zgodovini Italije Luigi Riva, ki je v svoji karieri za reprezentanco dosegel 35 zadetkov, je gol v povprečju dosegel le na vsakih 106 minut, medtem ko je tretji najboljši strelec v zgodovini naših zahodnih sosedov Silvio Piola gol dosegal na vsake 103 minute.