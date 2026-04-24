Nogomet

Nova skrb za Brazilijo: bo Estevao sploh pripravljen za svetovno prvenstvo?

London, 24. 04. 2026 16.03 pred 4 dnevi 1 min branja 0

STA
Estevao je povišal na 2:0

Brazilski krilni napadalec Estevao je zaradi poškodbe mišice že končal sezono, je potrdil začasni trener angleškega prvoligaša Chelseaja Calum McFarlane. Za zdaj ostaja vprašljiva tudi udeležba 19-letnika na letošnjem svetovnem prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi, ki se bo začelo 11. junija.

"Žal Estevao to sezono ne bo več igral za nas. Nekaj časa bo odsoten," je francoska tiskovna agencija AFP navedla besede Caluma McFarlana z novinarske konference. Začasni strateg londonske ekipe, ki se je pred kratkim razšla z Liamom Rosenoirjem, podrobnosti poškodbe ni delil. "Vem le, da nam ne bo na voljo. Prepričan pa sem, da upa, da bo lahko sodeloval na SP."

Mladi napadalec, ki je lani poleti prišel iz Palmeirasa, si je prejšnji konec tedna med ligaško tekmo, ki jo je Chelsea proti Manchester Unitedu Benjamina Šeška izgubil z 1:0, poškodoval mišico. Mladenič je za brazilsko vrsto na 11 tekmah dosegel pet golov. Brazilija bo svetovno prvenstvo začela 13. junija proti Maroku, nato pa se bo v skupini C pomerila še s Haitijem in Škotsko.

Estevao Chelsea poškodba nogomet
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

