Nova skrb za Brazilijo: bo Estevao sploh pripravljen za svetovno prvenstvo?

"Žal Estevao to sezono ne bo več igral za nas. Nekaj časa bo odsoten," je francoska tiskovna agencija AFP navedla besede Caluma McFarlana z novinarske konference. Začasni strateg londonske ekipe, ki se je pred kratkim razšla z Liamom Rosenoirjem, podrobnosti poškodbe ni delil. "Vem le, da nam ne bo na voljo. Prepričan pa sem, da upa, da bo lahko sodeloval na SP."