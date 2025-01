Estonec v zmajevem gnezdu: Menim, da sem v pravem trenutku kariere prišel na pravo mesto

Alex Matthias Tamm , ki je vse od začetka nogometne poti zastopal domačo ekipo Nomme Kalju FC, se je v preteklosti preizkusil tudi na švicarskih zelenicah pri Grasshopperju. Ob vrnitvi domov je pokazal svoj pravi strelski potencial in tako v letu 2024 na 35 ligaških tekmah zabil 28 golov in dodal 5 asistenc.

"Zelo sem vesel, da sem postal član Olimpije. Menim, da sem v pravem trenutku svoje kariere prišel na pravo mesto. Za ekipo je zelo uspešna polovica sezone in tukaj sem, da jim pomagam pri nadaljnji uresničitvi ciljev. Olimpija napada vrh, želi lovorike. To so mi v vodstvu kluba jasno predstavili in prav je tako. Komaj čakam, da spoznam nove soigralce in se kasneje tudi predstavim navijačem," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba povedal 23-letni Tamm.