Estonski reprezentant prva zimska okrepitev Olimpije

Ob težje poškodovanem Pedru Lucasu so v zmajevem gnezdu iskali okrepitev v napadu. "Je napadalec, ki smo si ga želeli, in je strelec, toda še pomembnejše je, da lahko še zelo napreduje. Prerasel je svoje okolje in je pripravljen za nov izziv. Z njim smo dobili prav to, kar je ustrezalo naši filozofiji, nadarjenega igralca, ki ga lahko izbrusimo za prodajo," je v pogovoru za Delo prihod Estonca potrdil športni direktor Olimpije Goran Boromisa.

Alex Tamm je v estonskem prvenstvu odigral 153 tekem, na katerih je dosegel 58 golov in 22 podaj. Nazadnje je igral za Nomme Kalju FC, s katerim mu je pogodba potekla.

Sodelovanje z Olimpijo bo uradno sklenil v prihodnjih dneh, ko bo pripotoval v Ljubljano pred začetkom priprav na drugi del sezone. Zmaji se bodo na uradni večerji zbrali 9. januarja, dan pozneje sledijo testiranja, glavnino priprav pa bodo opravili v Španiji, kamor bodo potovali 11. januarja.