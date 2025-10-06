Ethan Mbappe zabil PSG-ju in navdušil brata: 'Moj zvezdnik'

Parižani so na gostovanju pri Lillu povedli v 66. minuti, v 81. pa je za domačine v igro vstopil Ethan Mbappe . 18-letnik je štiri minute pozneje po lepem preigravanju zabil za končnih 1:1 in poskrbel za stoječe ovacije navijačev Lilla. Med temi je bil tudi Kylian Mbappe , ki si je tekmo ogledal v živo in zadetek mlajšega brata pospremil z nasmeškom in aplavzom. "Neverjeten prizor. Ti si moj zvezdnik," je po obračunu na družbenih omrežjih ob fotografiji Ethana zapisal Kylian.

Mladi vezist je zadetek proslavil v slogu svojega starejšega brata in zatem s prstom pokazal proti njemu. Omenjena sta do lanskega poletja igrala za PSG. Kylian je v sedmih letih v francoski prestolnici postal najboljši strelec v zgodovini kluba, Ethan pa pri 16 letih debitiral za člansko moštvo in skupno zbral pet nastopov. "Pri PSG-ju bi ostal v senci mojega brata. Pri Lillu lahko spišem svojo zgodbo," je povedal ob lanskem prestopu.

Čeprav je Kylian od otroštva sanjal o prestopu v Real Madrid, je bil za brata pripravljen žrtvovati svoje sanje in ostati v Parizu. "Za Ethana je PSG to, kar je zame Real Madrid. Njegove otroške sanje so bile igranje za PSG. Povedal sem mu, da lahko podaljšam pogodbo s Parizom in skupaj ostaneva tukaj, ampak je želel začeti svojo pot," je pred časom povedal Kylian.

Po dobrem letu se zdi, da sta se nogometaša odločila pravilno. Ethan, ki je imel v lanski sezoni težave s poškodbami, se počasi približuje udarni postavi Lilla. Po daljši odsotnosti se je vrnil v četrtem krogu francoskega prvenstva, ob koncu tekme vstopil v igro in v 98. minuti zabil za zmago. Tokrat je imel za dokazovanje na voljo še nekaj minut manj, kljub temu pa uspel zadeti za točko.

Osem let starejši Kylian je trenutno morda celo najboljši nogometaš na svetu. V tej sezoni je v dresu kraljevega kluba odigral 12 tekem, dosegel kar 16 golov in prispeval dve asistenci. Real Madrid je v španskem prvenstvu na prvem mestu, v Ligi prvakov pa po dveh krogih stoodstoten.