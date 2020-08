Eto'o: Če bo Messi zares odšel, mora Barca spremeniti ime

KamerunecSamuel Eto'oje kar nekaj čas delil slačilnico z Lionelom Messijem in dodobra spoznal, kaj 33-letni Argentinec pomeni katalonskemu ponosu. Predvsem armadi navijačev blaugrane. "Ne verjamem, da bo zares odšel. Pravzaprav nočem verjeti v to," je med drugim v obširnem intervjuju za Tyc Sportpovedal nekdanji izjemni napadalec Barcelone in tudi Interja. Eto'o celo velja za najboljšega napadalca afriške celine v vsej zgodovini. Ob njem se pojavlja le še George Weah, Liberijec, ki je vrsto let odlično nastopal v dresu Milana.