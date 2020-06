Eto'o: Messi in Iniesta sta z 'drugega planeta', Xavi pa mora čimprej na klop Barcelone

Da bo svetovno prvenstvo v Katarju leta 2022 zares nekaj posebnega, temu pritrjuje tudi sveži nogometni upokojenec Samuel Eto'o.



"Imam to srečo, da lahko povsem od blizu (Eto'o je zadnjo sezono odigral v dresu Qatar SC-ja, op. p.) spremljam gradnjo stadionov, ki bodo gostili vse tekme svetovnega prvenstva čez dve leti, in moram priznati, da vse skupaj deluje impozantno. Upam si trditi, da bomo spremljali najbolje organizirano svetovno prvenstvo v zgodovini. Z vidika najsodobnejše infrastrukture gotovo, kako bo pa na igrišču, to pa je že druga zgodba," je za špansko Marco uvodoma dejal Eto'o, ki trenutno uživa v brezskrbnem družinskem življenju. "Družina me je podpirala skozi vso kariero, zdaj pa je čas, da ji tudi sam nekaj vrnem. Predvsem hčeri, ki je šoloobvezna in potrebuje malce pomoči. ter soprogi, ki mi je vselej tako nesebično stala ob strani. Imamo se lepo, čeprav nas je 'koronakriza' pošteno presenetila in na nek način postavila na realna tla. V Katarju se življenje počasi vrača v normalne tirnice, a brez previdnosti tudi v prihodnje ne bo šlo. Komaj čakam, da se nadaljujejo tekme v španskem in italijanskem državnem prvenstvu, saj bo v obeh vse do konca boj za naslov državnega prvaka povsem odprt," se prihajajočega konca tedna, ko bodo med drugimi oživele tudi španske nogometne zelenice, veseli nekdanji član Barcelone.