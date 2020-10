Eto'o nad seznam France Footballa: Nespoštljivo in nesmiselno!

Seznam France Footballa , ki namerava ob odpovedani podelitvi zlate žoge letos sestaviti najboljšo postavo vseh časov, je pričakovano dvignil veliko prahu. V ponedeljek je dobil končno podobo pred zaključnim glasovanjem 170 dopisnikov, ki so v presojo dobili še tri položaje v napadu: levo in desno krilo ter srednjega napadalca.

Med slednjimi ni enega najboljših srednjih napadalcev tega tisočletja, Kamerunca Samuela Eto'oja, ki se bo za uvrstitev v tako imenovani "Ballon d'Or Dream Team" (Sanjsko moštvo zlate žoge, op. a.) potegoval med kandidati z desnega krila. Nekdanji član Real Madrida, Real Mallorce, Barcelone, Interja, Chelseaja in Evertona ni bil zadovoljen kljub eminentni družbi, saj so ga pri France Footballuuvrstili v skupino z Davidom Beckhamom, Georgeem Bestom, Luisom Figom,Garrincho,Jairzinhom, Kevinom Keeganom, Stanleyjem Matthewsom,Arjenom Robbnom in nekdanjim soigralcem pri Barceloni Lionelom Messijem.

'25 let kariere sem odigral kot srednji napadalec'

"Hvala, toda na desni sem igral 1,2 sezone (vendar preostalih 25 let kot srednji napadalec). Kako nespoštljivo. France Football NESMISELNO!" je prek družbenih omrežij sporočil 39-letni Eto'o, ki je v minuli sezoni končal svojo aktivno športno pot v vrstah katarskega Qatar SC.

V karieri je nosil drese 13 klubov in na 720 tekmah dosegel impresivnih 360 golov. Na desni bok se je začel umikati ob selitvi Messija v konico napada v drugem delu prve sezone pod taktirko Josepa Guardiole(2008/09), ki se je končala s "trojno krono" in zmago v finalu Lige prvakov, Kamerunec je dosegel prvi gol ob zmagi nad Manchester Unitedom (2:0). Eto'o je bil že naslednjo sezono spet na vrhu Evrope, tokrat kot član milanskega Interja, kjer ga je Jose Mourinho prav tako uporabljal kot bočnega napadalca, Kamerunec pa se je še bolj kot z zadetki izkazal z garanjem tako v obrambi kot v napadu. Za nameček je na poti do finala z Milančani na Camp Nouu izločil ravno Guardiolovo Barco.