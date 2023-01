Eto'o uvaja red v Kamerunu: kar 21 nogometašev je padlo na testu starosti

Nekdanji igralec Barcelone in Interja je vztrajal, da vsi igralci opravijo slikanje z magnetno resonanco (MRI), kar pomeni, da je mladinska reprezentanca Kameruna med pripravami v Mbankomu ostala brez kar 21 članov, ki so očitno bili starejši, kot so poskušali prikazati. BBC Sport Afrika poroča, da je trener 'mladih' Kameruncev Jean Pierre Fiala v velikih težavah, saj ga v kratkem čakajo kvalifikacijske tekme za U-17 afriško prvenstvo. Na tekmah proti Kongu, Čadu in DR Kongo tako trenutno lahko računa zgolj na devet igralcev.