Euro 2020: policija je objavila posnetke 10 huliganov

Na finalni tekmi evropskega prvenstva med Anglijo in Italijo, ki se je odvijala na Wembleyju, je med razgretimi navijači prihajalo do številnih kršitev. Pijani navijači Anglije so se obmetavali s pločevinkami in steklenicami, urinirali na ulicah in ustrahovali italijanske navijače. Policija je sedaj objavila fotografiji 10 posameznikov, ki jih želi zaslišati glede dogajanja na vroči finalni tekmi. Dejansko se je težava pojavila že pred začetkom nogometne tekme, ko se je skupina posameznikov prerinila med množico in varnostnike ter tako prišla na stadion brez zahtevane vstopnice. Toda neodgovorno ravnanje navijačev se je nadaljevalo tudi po končani tekmi, ko so strti domačini nadaljevali pohod po mestu. Okoli 19 policistov je bilo ranjenih, eden je utrpel zlom roke, drugi je ostal brez zoba. Aretiranih je bilo 51 ljudi, od tega 26 na Wembleyju in 25 na dogajanju v središču mesta.