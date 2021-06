Hrvaška preživela škotski izziv in napreduje kot druga

Škoti so obetavno začeli srečanje na domačem Hampden Parku. Imeli so nekaj polpriložnosti, ki pa jih niso znali kronati. Na drugi strani je hrvaška reprezentanca bogate izkušnje z največjih tekmovanj prvič unovčila v 12. minuti po lepi ekipni akciji. Po predložku je na oddaljenejši vratnici visoko skočil Ivan Perišić, žogo preusmeril na Nikolo Vlasića, ta pa jo je ravno dovolj močno in natančno udaril, da je uspel premagati Davida Marshalla. Deset minut kasneje bi bila lahko prednost gostov še višja, ko je prvič poskušal Luka Modrć, 36-letni čuvaj mreže pri Škotih pa je njegov strel z razdalje odbil čez gol.

V 24. minuti je imel John McGinn prvo veliko priložnost za Škote, ki so kljub prejetemu zadetku nadaljevali s pritiskom, a ta ni obrodil sadov. Pri strelu zvezdnika Aston Ville se je izkazal vratar Dominik Livaković. Hrvati so sicer imeli terensko premoč, a so bili manj nevarni, kar jih je kaznovalo tik pred koncem prvega dela. Callum McGregor je prišel do strela z roba kazenskega prostora in s strelom v vratarjev levi kot premagal Dinamovega Livakovića za izid polčasa, 1:1.

Takšen rezultat ni ustrezal ne eni ne drugi reprezentanci, zato smo v drugem delu spremljali podobno napadalen nogomet. Joško Gvardiol se je kot prvi opogumil v 50. minuti, a je bil Marshall na mestu in je njegov strel zaustavil. Na drugi strani je McGinn poslal nevaren predložek, žoga pa je za las šla mimo desne vratnice. To je bilo v 59. minuti, tri minute kasneje pa so Hrvati še drugič povedli. Po sijajni kombinaciji je do strela prišel Modrić, ki je v slogu velemojstrov z desnim zunanjim udarcem premagal nemočnega Marshalla za ekstazo na delu tribun, kjer so bili zbrani hrvaški navijači.

Škotska je v tistem trenutku potrebovala dva zadetka za napredovanje, a so bili Hrvati tisti, ki so narekovali ritem igre, za kar so bili zopet nagrajeni v 77. minuti. Modrić je podal iz kota, najvišji pa je bil Perišić, ki je dosegel svoj drugi zadetek na tem turnirju. Škoti so se tedaj znašli v izgubljenem položaju, poraz bi sicer lahko omilila Che Adamas v 80. minuti in Scott McKenna globoko v sodniškem podaljšku. Livaković je prvi strel ubranil, drugi pa je šel mimo njegovih vrat, tako da je ostalo pri izidu 3:1, po katerem so Hrvati končali na drugem mestu skupine D.