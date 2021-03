Danci in Portugalci med osem brez praske, Hrvati z golom v 91. minuti

Četrtfinalni pari so Nizozemska ‒ Francija (Budimpešta), Danska ‒ Nemčija (Szekesfehervar), Španija ‒ Hrvaška (Maribor) in Portugalska ‒ Italija (Ljubljana). Tekme bodo na sporedu 31. maja, Maribor in Szekesfehervar bosta 3. junija gostila polfinalna obračuna, finale pa 6. junija ljubljanske Stožice.

V skupini C so Danci ohranili stoodstotni izkupiček in z dvema goloma med deseto in enajsto minuto premagali Ruse. Zadela sta Jacob Bruun Larsen in Anders Dreyer(obakrat je podal Jesper Lindstroem), za končnih 3:0 pa v enem zadnjih napadov Carlo Holse. Medtem je v Sombotelu prav tako s pričetkom ob 18. uri Francija zanesljivo opravila svoj del naloge v boju za napredovanje ter ugnala Islandce. Ti so se tako kot domačini Madžari od turnirja poslovili brez ene same točke, tokrat sta otočane pokopala zadetka Arsenalovega Matea Guendouzijain Celticovega Odsonna Edouardav prvem polčasu.

Znana imena evropskega nogometa so zadevala tudi na tekmah v Ljubljani in Kopru. Na stadionu Stožice so Portugalci visoko ugnali Švico in se tako kot Danci v izločilne boje prebili s stoodstotnim izkupičkom. Po hitrem zadetku Dioga Queirosaže v tretji minuti je po skoraj točno uri igre švicarsko mrežo zatresel še član Barcelone Francisco Trincao, nekdanjemu članu Brage pa se je na seznamu strelcev kmalu pridružil še soimenjak Francisco Conceicao, sin dolgoletnega članskega reprezentanta Portugalske Sergia Conceicaa. Oba v vrstah Porta, Sergio Conceicao je seveda trener aktualnih portugalskih prvakov, letos še čakata vsaj dve tekmi izločilnih bojev Lige prvakov.