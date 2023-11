Euro 2024: Vstopnice za Slovence na voljo od 1. decembra

Prosilci za nakup vstopnic bodo po uspešno oddani vlogi obveščeni o žrebu in pogojih ter načinu plačila vstopnic. To bo predvidoma januarja.

Navijači bodo lahko med 1. in 12. decembrom oddali prošnjo za nakup vstopnic. Na voljo bo 10.000 vstopnic za posamično tekmo, v kolikor bo zanimanje za posamično tekmo večje, bo o možnostih nakupa vstopnic odločal žreb, zato ni pomembno, kdaj v tem časovnem oknu navijač odda vlogo.

Prodaja bo potekala med 1. in 12. decembrom, izključno prek spletne aplikacije Evropske nogometne zveze Uefe, ki je pristojna za trženje vstopnic. Nakup turističnih aranžmajev, ki bi vključevali vstopnice za tekme evropskega prvenstva, ne bo mogoč, dodaja NZS.

Med marcem in majem 2024 bo stekla faza preprodaje vstopnic po nakupnih cenah. Tudi faza preprodaje bo potekala prek Uefine aplikacije, kjer bodo uporabniki ustrezno obveščeni o vseh ključnih terminih. Posamičen kupec bo imel možnost prodati svoje vstopnice za določeno tekmo po nakupni ceni drugemu kupcu.

Vse vstopnice, ki ne bodo pošle v prvih dveh fazah prodaje, bodo znova sproščene za nakup v fazi prodaje v "zadnjem hipu", ko bodo na voljo za nakup celotni nogometni javnosti in ne bodo več rezervirane izključno za slovenske navijače, v obrazložitvi še piše NZS.

Vstopnice za Euro 2024 bodo na voljo za nakup v štirih cenovnih kategorijah. Najcenejše vstopnice za tekme skupinskega dela prvenstva bodo v prodaji od 30 evrov naprej, vsak posameznik pa bo imel možnost nakupa največ štirih vstopnic. Aplikacija za nakup vstopnic bo uporabnikom nudila tudi možnost nakupa sedežev za večje skupine ljudi preko možnosti Seat with (Sedi z). Kupec bo imel možnost posredovati številko naročila prijatelju in na ta način povezati sedišča. Možnost Seat with je vezana zgolj na nakup vstopnic znotraj iste cenovne kategorije.