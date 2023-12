Euro 2024: Začetek prodaje vstopnic

Zbiranje prijav bo potekalo do 12. decembra, izključno prek mobilne aplikacije Evropske nogometne zveze Uefa. Na voljo bo 10.000 vstopnic za posamično tekmo, v kolikor bo zanimanje za posamično tekmo večje, bo o možnostih nakupa vstopnic odločal žreb, zato ni pomembno, kdaj v tem časovnem oknu navijač odda vlogo. "Ko se pogovarjam z ljudmi, ocenjujem, da bo številka 10.000 krepko presežena, seveda pa bodo ljubitelji nogometa imeli možnost dobiti vstopnice tudi v presežku kart, če katera od reprezentanc ne bo zasedla prostora. Če pa obe zapolnita svojo kapaciteto, je na stadionih s 50.000 mesti še vedno 30.000 kart in ob oddani prijavi bo možna participacija tudi še pri kateri od teh. Uefa bo prodajala karte po več terminskih planih," je za Večer pojasnil predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović .

Prosilci za nakup vstopnic bodo po uspešno oddani vlogi obveščeni o žrebu in pogojih ter načinu plačila vstopnic. To bo predvidoma januarja. Med marcem in majem 2024 bo stekla faza preprodaje vstopnic po nakupnih cenah. Tudi faza preprodaje bo potekala prek Uefine aplikacije, kjer bodo uporabniki ustrezno obveščeni o vseh ključnih terminih. Posamičen kupec bo imel možnost prodati svoje vstopnice za določeno tekmo po nakupni ceni drugemu kupcu. Vse vstopnice, ki ne bodo pošle v prvih dveh fazah prodaje, bodo spet sprostili za nakup v fazi prodaje v "zadnjem hipu", ki pa bodo na voljo za nakup celotni nogometni javnosti in ne bodo več rezervirane izključno za slovenske navijače.

Vstopnice za Euro 2024 so na voljo za nakup v štirih cenovnih kategorijah. Najcenejše vstopnice za tekme skupinskega dela prvenstva bodo v prodaji od 30 evrov naprej (do 200 evrov), vsak posameznik pa bo imel možnost nakupa največ štirih vstopnic. "Mislim, da cene niso pretirane, gre vendarle za največji nogometni dogodek v zgodovini. Glede na relativno bližino Slovenije pričakujem, da se bo na prvenstvo odpravilo zelo veliko naših navijačev," je povedal Mijatović.

Vsak imetnik vstopnic bo moral opraviti postopek registracije in zagotoviti osebne podatke. Postopek registracije bo potekal prek elektronskega naslova, vstopnice pa bodo na voljo izključno v elektronski obliki, pri čemer bodo vezane na elektronski naslov in osebne podatke kupca. Vsak kupec bo po elektronski pošti obveščen o možnostih prenosa vstopnic in splošnih pogojih uporabe. Kupec vstopnic bo približno pet dni pred posamično tekmo prejel vstopnice v mobilno aplikacijo. Vstop na stadion pa bo omogočen zgolj ob predložitvi vstopnice, osebnega dokumenta in QR-kode, ki bo v aplikaciji aktivirana tri ure pred tekmo. Nakup turističnih aranžmajev, ki bi vključevali vstopnice za tekme evropskega prvenstva, ne bo mogoč, so medtem pojasnili pri NZS.