'Euro je pred vrati, za vsakega igralca je to nekaj največjega v karieri'

"Pozabiti moramo na klubsko sezono. Tukaj se je zbrala reprezentanca. Imamo neko skupno idejo in potrebno bo ponovno vzpostaviti ta način razmišljanja. V drugem planu je zagotovo fizična pripravljenost. Meni osebno je pomembno, da tu pridem in se dokažem ter pokažem selektorju, da lahko igram. Potem je na njem, da izbere, kdo bo igral koliko minut, ampak pomembno je, da daš vse od sebe, ko dobiš priložnost," je drugi dan priprav dejal nekdanji nogometaš Olimpije.

V tej sezoni je v dresu Fenerbahčeja zaigral na 21 tekmah in dosegel dva zadetka. Zagotovo upa, da bo Euro priložnost za dokazovanje in mogoče celo zagotovitev prestopa v drug klub po največjem tekmovanju v njegovi karieri. "Zdaj je na vrsti reprezentanca, tu se začenja vse znova. Evropsko prvenstvo je pred vrati. Za vsakega igralca je to nekaj največjega v karieri. Mislim, da se vsak igralec ne glede na starost in klub, za katerega igra, lahko predstavi na evropski sceni in preseneti s svojimi predstavami," je zaključil motiviran vezist, ki je dres slovenske reprezentance do zdaj oblekel na 39 tekmah.