Črna gora lov na Euro začela s pomembno zmago v Bolgariji

Drugi dan kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 so na sporedu tekme v skupinah B, E, F in G. Uvodoma so Črnogorci v gosteh minimalno ugnali Bolgare, edini gol je dosegel Nikola Krstović.

icon-expand Žan Vipotnik je na debiju v reprezentanci zadel za zmago v Kazahstanu. FOTO: AP Slovenija je kvalifikacije začela v Kazahstanu. Po prvem polčasu je zaostajala z 0:1, a sta v drugem delu za popoln preobrat poskrbela David Brekalo in rezervist Žan Vipotnik. Napadalec Maribora je v igro vstopil le nekaj minut pred odločilnim zadetkom in je postal šele četrti nogometaš z golom na uradnem debiju v slovenski izbrani vrsti. Naslednji izziv za varovance Matjaža Keka bo San Marino, ki bo v Stožicah gostoval v nedeljo. Več sledi!