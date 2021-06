V Rimu volk sit in koza cela, Švicarji čakajo na preostale skupine

Andrea Belotti in Ethan Ampadu v dvoboju na tekmi Italija – Wales.

Prav Pessina pa je bil tisti, ki je z edinim zadetkom odločil zmagovalca. Tekla je 39. minuta, ko so domačini odigrali uigrano kombinacijo s prostega strela, nadarjeni vezist je žogo na prvi vratnici lepo preusmeril na oddaljenejšo, Danny Ward pa mu ni uspel preprečiti veselja.

V prvo postavo Azzurrov se je po težavah s poškodbo vrnil Marco Verratti , je pa res, da je Roberto Mancini nekoliko premešal začetno enajsterico, saj je bila Italija poleg Belgije in Nizozemske edina, ki si je že zagotovila napredovanje. V napadu je namesto Cira Immobileja začel Andrea Belotti , v zvezni vrsti pa je priložnost dočakal tudi nogometaš Atalante Matteo Pessina , medtem ko je junak obračuna s Švicarji Manuel Locatelli dobil nekoliko počitka.

V prvem delu so imeli Italijani izrazito terensko premoč in precej priložnosti. Obleganje Wardovih vrat je začel Andrea Belotti, a tudi če bi zadel, gol zaradi prepovedanega položaja ne bi veljal. V naslednjih minutah je obramba Walesa izbila žogo pred vrati po nevarnem poskusu Mattea Pessine, Rafael Toloi pa je v 17. minuti poslal predložek pred vrata, kjer je žoga zadela Pessino in Ward je imel precej dela, da jo je ukrotil.

V 24. in 26. minuti sta imela lepi priložnosti po strelih iz bližine še Belotti in Federico Chiesa. Edino pravo priložnost za Wales pa je v prvem delu imel Chris Gunter. Po prvem kotu za svojo ekipo je dobro meril z glavo, a je šla žoga tik nad stičiščem prečke in vratnice.

V nadaljevanju so Mancinijevi varovanci nadaljevali s pritiskom, kar jim je v 55. minuti dodatno olajšal Ethan Ampadu, ki je po grobem prekršku nad Federicom Bernardeschijem prejel neposredni rdeči karton. A žilavi Valižani so zdržali in zavoljo boljše gol razlike naposled ohranili drugo mesto za neposredno napredovanje v osmino finala. Najlepšo priložnost za goste je v drugem polčasu sicer zapravil Gareth Bale, ki je iz ugodnega položaja meril močno preko vrat.