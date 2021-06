Danci po Andersenovih notah do napredovanja, Belgijci brez praske

Osem minut pozneje je po podaji Hojbjerga 20-letni Damsgaard s 23 metrov neubranljivo streljal in s prvim strelom v okvir vrat svoje reprezentance Dansko popeljal v vodstvo. Le malo pozneje je po kotu do strela z glavo prišel Jannik Vestergaard , a je žoga zletela mimo gola. Danska je tako kot proti Belgiji tudi tokrat dobila polčas z 1:0.

Danska je tekmo začela z identično enajsterico kot proti Belgiji in že v začetku tekme imela veliko premoč v posesti žoge, a si resnejše priložnosti ni ustvarila. V 18. minuti je v protinapad stekel Rus Aleksandr Golovin , ki je prišel tudi do strela v okvir vrat, a je bil Kasper Schmeichel na mestu. V 30. minuti pa je s 27 metrov proti ruskemu golu nevarno ustreli Pierre-Emile Hojbjerg , vendar je žoga zletela mimo okvira gola.

Danska je tako pred ponedljkovo tekmo za napredovanje potrebovala zmago nad Rusijo z dvema goloma razlike in uspeh Belgije, do česar je na koncu tudi prišlo, saj je Belgija za tretjo zmago z 2:0 premagala Finsko. Za visoko dansko zmago pa so zadeli Mikkel Damsgaard v prvem polčasu ter Yussuf Poulsen , Andreas Christensen in Joakim Maehle v drugem delu igre. Edini gol za Rusijo je z bele točke dosegel Artem Dzjuba .

Po številnih odbitih žogah je ta na koncu prišla do Christensena, ki je zadel z roba kazenskega prostora. Le tri minute pozneje pa je v protinapadu po novi podaji Hoejbjerga ravno znotraj kazenskega prostora zadel Maehle, ki je postavil končnih 4:1. Danci so si tako zagotovili nastop v osmini finala, kjer se bodo 26. junija v Amsterdamu pomerili z Walesom.

V 68. minuti pa se je v danskem kazenskem prostoru Vestergaard prerival z Aleksandrom Soboljevom , ki je padel, in glavni sodnik je takoj pokazal na enajstmetrovko. Z bele točke je bil zanesljiv Dzjuba, ki je znižal zaostanek na 1:2. A po golu Rusov so znova pritisnili Danci, kar se jim je v 79. minuti tudi obrestovalo.

V prvih minutah drugega polčasa je Rusija pritisnila in bila več pri posesti, a si prave priložnosti ni priigrala. Kmalu je znova pobudo prevzela danska izbrana vrsta in v 59. minuti prišla do povišanja vodstva po napaki ruske obrambe. Roman Zobnin je na slepo žogo brcnil nazaj proti vratarju, a je njegovo podajo prestregel Poulsen in z golom s sedmih metrov zanesljivo dosegel svoj drugi zadetek na prvenstvu.

Belgijci so predtekmovalno skupino končali, kot je marsikdo pričakoval, s stoodstotnim izkupičkom. V zadnjem krogu jim ni bila kos niti Finska, ki z njimi ni izgubila že od leta 1968 in je imela pred tekmo boljši izkupiček na medsebojnih tekmah. Do ugodnega rezultata, to bi bila zanje že točka, s katero bi napredovali, so Finci poskušali priti z obrambno igro, ki pa do konca ni obrodila sadov.

Belgija, ki je zadnjo tekmo skupine začela z nekoliko spremenjeno postavo, a je bila tudi ta dovolj kakovostna, da je bila na igrišču popoln gospodar. Neprestano je prihajala pred in v kazenski prostor tekmecev, toda dolgo časa jim je manjkal zaključni strel. V drugi polovici prvega polčasa pa so prišli tudi strelski poskusi. Finski vratar Lukas Hradecky je moral trikrat posredovati, najbolj se je izkazal tik pred odhodom na odmor, ko je ubranil strel Jeremyja Dokuja z leve strani kazenskega prostora.

Finci, ki v prvem polčasu niso niti enkrat streljali na vrata Thibauta Courtoisa, so nekoliko bolj pogumno začeli

drugi del, Glen Kamara je celo poskrbel, da se je Courtois z rokama dotaknil žoge. Toda belgijska ekipa je bila še naprej nevarnejša in konkretnejša. Hradecky je dvakrat dobro posredoval po priložnostih Edena Hazarda, Romelu Lukaku pa ga je premagal, a kot je pokazal VAR iz nedovoljenega položaja.

Finski vratar pa je v 74. minuti vendarle klonil, za to pa ima tudi sam nekaj zaslug. Po kotu je bil pred vrati najvišji Thomas Vermaelen, po njegovem poskusu z glavo se je žoga odbila od vratnice, Hradecky jo je poskušal ujeti, vendar se mu je izmuznila iz rok in končala v mreži. Finci so bili po prejetem golu prisiljeni v bolj napadalno igro, kar je tekmecem dalo več prostora, kar so tudi izkoristili. V 81. minuti je Kevin De Bruyne v kazenskem prostoru našel Lukakuja, ki se je odlično znašel in dosegel že svoj tretji gol na prvenstvu.