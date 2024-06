19-letni Güler s fantastičnim golom Turčiji prinesel tri točke

Uvodne minute obračuna so pričakovano minile v znamenju Turkov, ki so najprej dvakrat izkoristili svojo višino in prišli do strelov z glavo, še bližje zadetku pa so bili v 10. minuti, ko je Kaan Ayhan stresel vratnico. Pritisk Turčije se je nadaljeval, napadalno usmerjena igra pa se jim je obrestovala v 25. minuti, ko je z izjemnim volejem z roba kazenskega prostora gruzijskega vratarja matiral Mert Muldur .

Dve minuti pozneje so Turki podvojili svojo prednost, zadetek Kenana Yildiza pa je bil po intervenciji VAR-a zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. Gruzijci so nato v 32. minuti izkoristili enega izmed svojih redkih napadov, Giorgi Kochorashvili je po lepem preigravanju zaposlil Georgesa Mikautadzeja , ta pa je žogo poslal v turško mrežo. Preostanek prvega polčasa je bil precej bolj izenačen, ekipi pa si resnih priložnosti nista priigrali.

V drugem delu so tempo na igrišču znova narekovali Turki, 65. minuta pa jim je prinesla novo vodstvo. Z velike razdalje je sprožil mladi up madridskega Reala Arda Güler in z močnim ter natančnim strelom na svojem debitantskem nastopu na evropskih prvenstvih matiral nemočnega Giorgija Mamardashvilija. Gruzijci so odgovorili pet minut pozneje, Turke pa je po strelu Kochorashvilija rešila prečka.

Varovanci Willyja Sagnola so bili v končnici dvakrat blizu izenačenja, napadalnim akcijam pa se je pridružil tudi vratar Mamardashvili. Gruzijci so bili za to kaznovani v 97. minuti, ko so na turški polovici izgubili posest, Kerem Aktürkoglu pa je sam stekel do njihovega gola in žogo potisnil v prazno mrežo.