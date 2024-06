Angleški mediji neprizanesljivi, srbski navijači žvižgali, mediji pozivali na odgovornost

Slovenska nogometna reprezentanca se je prvič v zgodovini uvrstila v izločilne boje velikih tekmovanj, potem ko je v zadnjem krogu skupinskega dela na evropskem prvenstvu z Anglijo igrala 0:0. Za nevtralne in angleške gledalce dolgočasna tekma, za Slovence pa tekma za v anale. Takšni so tudi odzivi v medijih. Zelo neprizanesljivi so bili, kakopak, tudi srbski mediji po predčasnem izpadu njihove reprezentance. Navijači so po remiju proti Danski glasno izžvižgali nogometaše in strokovno vodstvo. Medtem pa v slovenskem taboru mirno pričakujejo tekmeca v osmini finala Eura ...

Izločilni boji EP FOTO: Sofascore.com icon-expand

Angleški mediji so bili razočarani nad novo bledo predstavo angleških nogometašev. Večina jih je sicer dodala, da so Angleži osvojili prvo mesto v skupini C, a so prav tako prikazali še eno precej skopo predstavo. Tako sta na primer precej objektivno zapisala The Guardian in Sky Sports.

Medtem pa ostali tabloidni časniki in portali niso bili tako prizanesljivi. The Mirror je zapisal: "TOP OF THE FLOPS: Angležem žvižgali ob remiju v zadnji tekmi skupinskega dela".

Gareth Southgate FOTO: AP icon-expand

Na naslovni sliki The Suna, kjer so selektor Gareth Southgate in angleški nogometaši, so zapisali "NEZANIMIVO", sledi pa dolg podnaslov: "Trije levi spet grozni, po neuspelem eksperimentu Southgata z dolgočasnim remijem odnesli prvo mesto." Podobno so bili neposredni pri Expressu: "Medla Anglija proti Sloveniji remizirala brez golov, nezadovoljni navijači izrazili svoja čustva." Navijači izžvižgali Srbe, Tadić kljub vsemu ponosen V skupini C na evropskem prvenstvu v nogometu sta si napredovanje poleg Slovenije zagotovili reprezentanci Anglije in Danske, ki sta zasedli prvi dve mesti. Na dnu je pristala Srbija, ki je prav tako kot Slovenija prvič po 24 letih nastopila na prvenstvu stare celine, a jo zdaj razočarana zapušča po skupinskem delu. Po dvoboju v Münchnu, kjer se je po navedbah srbske tiskovne agencije Tanjug zbralo 30.000 srbskih navijačev, so ti izžvižgali svoje rojake na zelenici in nadnje metali plastične kozarce. Srbski nogometaši so se želeli zahvaliti za podporo, a so naleteli na jezo navijačev.

V skupini C so ekipe na šestih tekmah dosegle le sedem golov, kar se je zgodilo le enkrat v zgodovini EP, odkar od leta 1980 obstaja skupinski del tekmovanja, piše Tanjug. Tako je bilo še leta 2016, ko so prav tako v skupini C na prvenstvu v Franciji igrale Nemčija, Poljska, Severna Irska in Ukrajina.

Dušan Tadić FOTO: AP icon-expand

Srbi so skupinski del končali z enim danim in dvema prejetima zadetkoma. Manj od pričakovanj, a je vratar srbske izbrane vrste Predrag Rajković kljub temu dejal, da so si zaslužili nastop v osmini finala. "Seveda nam je žal, to je fenomenalna skupina igralcev. Zbrali smo se, trdo garali in verjeli vase. Menim, da smo si zaslužili napredovanje, a nam to ni bilo dano," je, kot ga navaja Tanjug, Rajković dejal za Radio televizijo Srbije.

Danska vs Srbija FOTO: Sofascore.com icon-expand

Čeprav je bil označen za enega najboljših srbskih igralcev na tem turnirju, bi to hipoma zamenjal. "Od tega nimam nič. Vse bi dal, da bi prejel pet golov, a bi vseeno napredovali. Tak je nogomet in moramo se obrniti v prihodnost. Žal mi je navijačev, ki so nas v takšnem številu prišli podpret na prvenstvo, in tistih, ki so navijali prek malih ekranov. Radi nas imejte še naprej," je zaključil Rajković.

Kapetan srbske zasedbe Dušan Tadić je bil razočaran zaradi izpada po skupinskem delu, a vseeno ponosen na ekipo. "Po Katarju smo skušali storiti korak dlje. Razočarani smo, a sem vseeno ponosen na to skupino fantov. Po napornih sezonah si nihče ni želel počitka. Dali smo vse od sebe, da naši državi prinesemo uspeh, a nam to ni uspelo," je Tadić dejal za RTV Srbije.

Dragan Stojković FOTO: AP icon-expand

Izkušeni nogometaš Fenerbahčeja je obžaloval zapravljene priložnosti proti Danski in tudi Sloveniji. "Strel Sergeja Milinkovića-Savića, prepovedan položaj, Mitrović z glavo ... Nismo zadeli, kot tudi ne proti Sloveniji. Moramo analizirati, kako se je vse skupaj odvilo. Ponosen pa sem na dejstvo, da smo dali vse od sebe," je za konec dejal Tadić. Srbija je sicer leta 2000 na zadnjem EP, takrat še kot Jugoslavija, igrala v skupini skupaj s Slovenijo, Španijo in Norveško ter napredovala v četrtfinale. Na SP je nazadnje v izločilnih bojih igrala leta 1998 v Franciji, ko je izpadla v osmini finala.

