Na začetku šahovska partija Anglije in Švice (0:0)*

Švicarji so v skupinskem delu premagali Madžare s 3:1 in igrali neodločeno s Škoti ter Nemci - obakrat je bilo 1:1. Tokrat bodo skušali nadgraditi svojo predstavo iz osmine finala, ko so povsem zasenčili branilce evropskega naslova iz Italije ter zmagali z 2:0.

Na drugi strani so Angleži v skupinskem delu premagali Srbe z 1:0, nato pa remizirali z Danci (1:1) in Slovenci (0:0). V četrtfinale so se prebili po hudem in napornem obračunu proti Slovakom, njihov odpor so zlomili šele v podaljšku, ko so zmagali z 2:1.