Angleži nas poznajo kot ustrežljive stranke, a s to generacijo se še niso srečali

Slovenija in Anglija se bosta v torek srečali sedmič in drugič v zadnji tekmi skupinskega dela velikega tekmovanja. Na svetovnem prvenstvu leta 2010 so se zmage in napredovanja veselili Otočani, letos pa upamo, da bo zgodba drugačna.

OGLAS

Začelo se je prijateljsko Prvi obračun med članskima reprezentancama Slovenije in Anglije je bil odigran septembra leta 2009 na slovitem Wembleyju. Takrat se je Anglija na čelu z Johnom Terryjem, Ashleyjem Colom, Frankom Lampardom, Stevenom Gerrardom in Waynom Roonyjem veselila zmage proti četi Matjaža Keka, ki je v prvo postavo uvrstil tudi svoja sedanja pomočnika Milivoja Novakovića in Boštjana Cesarja. Angleži so povedli v 31. minuti po uspešno izvedeni enajstmetrovki Lamparda. A Kek in njegova četa se niso strinjali z odločitvijo sodnika Jonasa Erikssona, ki je dosodil prekršek Cesarja nad Rooneyjem. Sledil je zadetek rezervista Jermaina Defoeja, ki se je takrat boril za naklonjenost selektorja Fabia Capella v bitki z Emilom Heskeyjem za nastop v prvi enajsterici. Njegov gol v 63. minuti je na žalost napovedal dogodke manj kot leto dni pozneje v oddaljeni Južni Afriki. Tolažilni gol za Slovence je v 85. minuti dosegel še en rezervist Zlatan Ljubijankić za končni izid 2:1.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Poraza, ki sta še kako bolela Junija naslednje leto je sledil prej omenjeni obračun za napredovanje iz skupine C na prvem svetovnem prvenstvu na afriških tleh. Kek se je odločil za skoraj enako postavo kot na obračunu na Wembleyju. Edina razlika med obema postavama je vključitev Zlatana Ljubijankića od prve minute. Na drugi strani je Capello sprejel zelo podobno odločitev, saj je Defoe zamenjal Heskeyja v prvi postavi Anglije. Ta odločitev se mu je obrestovala že v prvem polčasu, saj je takratni napadalec Tottenhama mrežo Samirja Handanovića zatresel že v 23. minuti in postavil končni rezultat 1:0. Slovenija do konca tekme ni našla poti mimo angleške obrambe na čelu z vratarjem Davidom Jamesom. Kljub porazu pa zaradi zmage proti Alžiriji in remija z ZDA slovenski upi za napredovanje še niso umrli. Pravzaprav so bili še kako živi, saj so na drugem obračunu skupine Alžirci držali neodločen rezultat proti Američanom. Nato je na sceno stopil Landon Donovan, ki je z golom v izdihljajih tekme pokopal upe čete Matjaža Keka.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dva poraza v borbi za Euro Sledila sta dva obračuna v kvalifikacijah za Euro 2016. Postava Angležev na prvem obračunu na Wembleyju vsaj po slovesu nogometašev ni bila tako močna kot v Afriki. Glavni zvezdnik je še vedno bil Wayne Rooney, ki je z uspešno izvedeno enajstmetrovko svoje moštvo popeljal v vodstvo v 59. minuti. Tudi tokrat je bil za prekršek nad njim v kazenskem prostoru odgovoren Cesar. Sledila sta hitra zadetka njegovega klubskega kolega pri Manchester Unitedu Dannyja Welbecka, v 66. in 72. minuti. A ključna razlika na tem obračunu v primerjavi s prvima dvema je ta, da so Slovenci tokrat celo vodili. Jordan Henderson je z avtogolom minuto pred Rooneyjevim golom Slovenijo povedel v vodstvo. Tudi tokrat sta tekmo v prvi postavi Slovenije začela zdajšnja Kekova pomočnika Cesar in Novaković. Je pa to bil prvi obračun teh dveh reprezentanc, na kateri je zaigral nogometaš, ki bi lahko stopil tudi na zelenico stadiona v Kölnu v torek. V zvezni vrsti Slovenije je 75 minut namreč odigral Jasmin Kurtić. To je bil edini dosedanji obračun teh dveh reprezentanc, na katerem je zmagovalec zmagal z več kot enim golom razlike.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Povratni obračun v Stožicah se je znova dobro začel za Slovence, ki so povedli z golom Novakovića v 37. minuti. Podal mu je še en nogometaš, ki bo v torek na voljo selektorju Keku, saj je Josip Iličić, ki je tekmo ob Kurtiću začel v prvi postavi Slovenije, podal sedanjemu članu strokovnega štaba. A veselje v slovenski prestolnici je z dvema odličnima zadetkoma v 57. in 73. minuti hitro pokvaril Jack Wilshere. Kljub temu se slovenski reprezentanti niso zlahka vdali in zadetek Nejca Pečnika v 84. minuti je celo napovedoval veliko senzacijo in prvo točko Slovencev v medsebojnih obračunih, a Wayne Rooney je z zadetkom v 86. minuti znova povedel Angleže do zmage (3:2). Obračun sta s klopi spremljala tudi sedanja člana reprezentance Jan Oblak in Benjamin Verbič. Angleži so kvalifikacije sklenili s popolnim izkupičkom desetih zmag, Slovenci pa so skupino končali na tretjem mestu, ki ni vodilo na Euro 2016.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prvič neodločeno in nova tesna zmaga Angležev Reprezentanci sta se znova srečali že v naslednjem kvalifikacijskem ciklusu za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji. Selektor Slovenije je bil še vedno Srečko Katanec, ki je na domačem obračunu leta 2016 ponudil priložnost še več nogometašem, ki bodo zdaj na voljo Keku. Tekmo je v prvi postavi poleg Kurtića in Iličića začel tudi Benjamin Verbič, med vratnicama pa je stal sedanji kapetan Jan Oblak. Čeprav so Angleži žogo imeli v svoji posesti kar 65 odstotkov časa, so proti vratom Oblaka ustrelili ravno tolikokrat (13) kot Slovenci proti vratom Joeja Harta. Takrat v prvi postavi Angležev z zvezdniškim statusom ni izstopal nihče, omembe vredno je le dejstvo, da sta tekmo v prvi postavi začela Kyle Walker in John Stones, ki bosta tudi torkovo tekmo najverjetneje začela od prve minute.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Povratno srečanje na Wembleyju je v prvi postavi angleške reprezentance začel Harry Kane, ki je bil tudi kapetan. Njegov povratek v moštvo po poškodbi je bil ključen, saj je takratni nogometaš Tottenhama v 94. minuti tekme dosegel edini gol. Slovenija je znova bila blizu senzaciji, a na tekmi, ki je bila veliko bolj enostranska, je bil nov remi korak predaleč. Lahko sklenemo, da so bili Slovenci kljub petim porazom na dosedanjih šestih obračunih z Angleži venomer zelo konkurenčni in upamo, da jim bo tokrat veliki met uspel. Drugi remi proti Angležem bi bil mogoče dovolj za napredovanje, a dovoljeno je sanjati tudi o prvi in največji zmagi v zgodovini slovenskega nogometa.