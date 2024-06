Angleži so znova pod pritiskom: 'Že zelo dolgo nismo osvojili ničesar'

"Izkušnje iz prejšnjih turnirjev so lahko zelo koristne. Poskušam jih uporabiti. Enako počnejo ostali igralci, ki so del reprezentance že dolgo časa in naša odgovornost je, da to počnemo. Na koncu je pomembno le kje končaš. Nihče se ne bo spomnil remija 1:1 z Dansko, če osvojimo turnir," ostaja miren napadalec, ki je na 24 tekmah na velikih tekmovanjih dosegel 13 golov.

"Absolutno verjamemo, da lahko osvojimo turnir. To je vedno težko. Lahko zmagaš 3:0 na prvih treh tekmah in te ponese. Potem pa se na prvi izločilni tekmi soočiš s težavami in izpadeš. Mislim, da ni slabo, če greš čez težavno obdobje na začetku. Bolj se osredotočiš, saj veš, da bi slaba tekma lahko pomenila izpad," je Kane tegobe Angležev na prvih dveh tekmah poskušal predstaviti v pozitivni luči in subtilno zagrozil Slovencem.

Izpostavil je tudi taktičen dejavnik, ki je vplival na njegove predstave in igro njegovih soigralcev. Tako Srbi kot Danci so se favoriziranim nasprotnikom zoperstavili v formaciji s tremi branilci pred vratarjem. Proti Sloveniji teh težav skoraj zagotovo ne bodo imeli, saj sta prvi dve tekmi v osrčju obrambe odlično igrala osrednja branilca Vanja Drkušić in Jaka Bijol. "Igra proti trem igralcem v osrčju obrambe je povzročila malo zmede na igrišču. Na to smo se pred tekmami pripravljali. Potem pa zaradi določenih stvari nismo mogli pritiskati nanje in nismo bili popolnoma prepričani kdaj jih napasti. Nismo bili dobri, ko je žoga bila v naši posesti in potem imaš občutek, da nenehno zgolj tečeš, je težave opisal nekdanji napadalec Tottenhama.

Kane je kapetan angleške reprezentance in otoški mediji so v minulih dneh poročali o kriznem sestanku, ki ga je sklical, na katerem so bili prisotni zgolj njegovi soigralci. Številni nogometaši Anglije so bili tarče kritik, prav tako tudi selektor Gareth Southgate, a to na velikih tekmovanjih pravzaprav ni nič novega zanje. Velikega tekmovanja niso osvojili od daljnega leta 1966, vse od takrat pa se zdi, da nenehno plešejo med evforijo in obupom, obema čustvoma pa se vedno znova prepustijo brez zadržkov. A vsaka generacija se s pritiskom sooča drugače.