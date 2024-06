Angleži v skrbeh pred dvobojem s Slovenijo: 'Ne najdemo svoje igre, težko je'

Angleška nogometna reprezentanca na evropskem prvenstvu v Nemčiji sodi med tiste, ki so jih strokovnjaki uvrščali med glavne favorite za naslov. A doslej še ni pokazala pravega obraza. Kritike domačih medijev so na številne poglede v igri, selektor Gareth Southgate se sprašuje tudi o tem, ali je fizična pripravljenost na dovolj visoki ravni.

Anglijo v torek ob 21. uri v Kölnu v zadnjem krogu v skupini C čaka obračun s Slovenijo. Angleži imajo po zmagi proti Srbom z 1:0 in remijem z Danci z 1:1 štiri točke in vodijo v skupini ter so z eno nogo že v izločilnih bojih, toda javnost je pričakovala precej boljšo igro številnih zvezdnikov svetovnega nogometa. "Ne pritiskamo dovolj dobro in z dovolj intenzitete. Imamo omejitve pri fizični pripravljenosti. Tako ne moremo visoko pritiskati na tak način, kot smo to počeli v kvalifikacijah. Prav tako ne držimo žoge dovolj dobro. To moramo delati bolje in graditi igro z več nadzora," je za Guardian navedel selektorja Garetha Southgata.

Angleški nogometaši na dozdajšnjih dveh tekmah na evropskem prvenstvu v Nemčiji niso navdušili. FOTO: AP icon-expand

Kot so zapisali pri omenjenem časniku, so se v angleškem taboru posvetili iskanju samih sebe po remiju z Dansko. V ospredju ni rezultatski pogled, temveč kolektivna predstava, ki so jo zaznamovale napake v igri z žogo in pomanjkanje agresivnosti po tem, ko jo izgubijo. Skrbi jih lahkotnost, s katero so Danci proti njim dobivali prostor. Southgate je brez skrivanja izrazil strah glede telesne pripravljenosti nekaterih ključnih igralcev, vključno z napadalcem Harryjem Kanom, ki je proti koncu sezone staknil poškodbo hrbta, od začetka maja pa je le enkrat odigral vseh 90 minut – na uvodni tekmi EP proti Srbiji. Kanu očitajo, da ni dovolj pritiskal na zadnjo linijo Dancev, Southgate ga je iz igre potegnil v 70. minuti in ga zamenjal z Olliejem Watkinsom. Bukaya Sako in Phila Fodena je zamenjal istočasno, tudi Saka je imel namreč težave s poškodbo v pripravah na EP.

Angleški selektor Gareth Southgate se je zaradi neprepričljivih predstav svojih varovancev znašel pod plazom kritik zahtevne otoške javnosti. FOTO: AP icon-expand

Declan Rice je na Southgatove komentarje o pripravljenosti odgovoril: "Težko je reči, ali je to težava. Vsak pozna sebe. Fantje pa nikoli ne bodo priznali, da so utrujeni. Nekdo, ki gleda tekmo, lahko vidi, kdo je utrujen in kdo ne. Igralec pa tega nikoli ne bo priznal," je Guardian povzel Ricea. Pritisk na igralce je velik, zato se mediji na Otoku sprašujejo, ali to vpliva na nogometaše. "Če kaj, so fantje pokazali, da jim je še preveč mar," je dejal Southgate. Rice pa ga je dopolnil: "Na vsak način si želimo, da bi bila država ponosna na nas. Vsi hočemo zmagati, biti vodje. Včasih je občutek, da smo si naložili preveč pritiska, ko bi pač lahko le šli na igrišče in poskrbeli zase. Toda z dveh tekem imamo zmago in neodločen izid in gremo v zadnji krog proti Sloveniji. Naš cilj je vedno prebiti se v izločilne boje, prepričan sem, da to še vedno lahko naredimo."

Harry Kane je dosegel vodilni zadetek za Angleže v dvoboju z Dansko, ki je v nadaljevanju zagospodarila na igrišču in izenačila na 1:1, kar je bil tudi končni izid srečanja. FOTO: AP icon-expand

Southgate miri strasti in pravi, da je vzdušje odlično. "Vsak dan gledam fante, ki radi delajo drug z drugim. Mislim, da ne moremo govoriti o pomanjkanju volje, želje. Trenutno jim je še preveč mar in potrebujejo dobro vodenje. Moramo jih usmerjati skozi težko obdobje, ki prihaja, ampak moramo ostati na pravih tirnicah in se osredotočiti na naslednji izziv." Povedal je, da poskušajo narediti, kar jim ni uspelo še nikdar, torej osvojiti naslov evropskega prvaka. "Ne gre vse gladko, ko želiš narediti nekaj izjemnega. To je prekleto težko. Moramo sprejeti raven pričakovanj, oder, na katerem smo. In moramo najti boljši način igranja v primerjavi s tem, kar smo pokazali doslej," je še povedal Southgate.