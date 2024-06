Anglija po zaslugi Bellinghama do zmage proti Srbiji

Favoriti za končno zmago na letošnjem evropskem prvenstvu so takoj po prvem sodnikovem žvižgu prevzeli pobudo na terenu in po 13. minutah tekme prišli do prednosti. Bukayo Saka je poslal predložek pred srbska vrata, Jude Bellingham pa je z odličnim vtekanjem in še boljšim zaključkom z glavo premagal Predraga Rajkovića .

Srbski reprezentanti so imeli tako ob koncu prvega, kot tudi ob začetku drugega polčasa rahlo terensko premoč, ki pa je niso uspeli kronati z zadetkom. Selektor orlov Dragan Stojković je do 61. minute opravil kar štiri menjave, na igrišče so poleg že omenjenega Mladenovića prišli še Ivan Ilić, Dušan Tadić in Luka Jović.

Velik del drugega polčasa je minil precej mirno, 77. minuta pa je prinesla nevaren strel Harryja Kana z glavo, ki ga je Rajković ob pomoči prečke uspel obraniti. Srbi so si v končnici srečanja priigrali še nekaj polpriložnosti, do spremembe izida pa do zadnjega sodnikovega žvižga ni prišlo.