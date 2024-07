Anglija v izdihljajih tekme proti Nizozemski do druge finalne vstopnice

A.M., N.M.

Drugi polfinalni obračun na letošnjem evropskem prvenstvu so boljše otvorili Nizozemci, ki so v sedmi minuti tekme povedli po zaslugi Xavija Simonsa, veselje tulipanov pa je trajalo le do 18. minute, ko je izid poravnal Harry Kane. Na naslednji in hkrati odločilni zadetek smo morali počakati vse do 91. minute, ko je iz težkega položaja z natančnim strelom Angležem finale zagotovil zlati rezervist Ollie Watkins.

OGLAS

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP







Nizozemska - Anglija icon-picture-layer-2 1 / 5

Uvodne minute drugega polfinalnega obračuna letošnjega evropskega prvenstva so minile precej mirno, prva prava priložnost na tekmi pa je prinesla spremembo začetnega izida. Nizozemski vezist Xavi Simons je brez prekrška odvzel žogo Declanu Ricu in po lepi solo akciji ter natančnem in močnem strelu iz roba kazenskega prostora premagal nemočnega Jordana Pickforda.

Nizozemsko slavje po zadetku Xavija Simonsa. FOTO: AP icon-expand

Po tem, ko so se varovanci Garetha Southgata znašli v zaostanku, so slednji prevzeli pobudo na igrišču in dvakrat nevarno zapretili preko kapetana Harryja Kana. Ob drugem strelu ga je nizozemski branilec Denzel Dumfries zaustavil s prekrškom, glavni sodnik Felix Brych pa je po ogledu posnetka pokazal na belo točko. Odgovornost za izvedbo je prevzel prav angleški kapetan in z natančnim strelom poravnal izid v Dortmundu.

Za izenačenje je poskrbel Harry Kane. FOTO: AP icon-expand

Trije levi so bili v 23. minuti blizu popolnega preobrata, žogo pa je po strelu Phila Fodena iz golove črte izbil Dumfries. Slednji je bil osrednja figura tekme tudi v nadaljevanju, saj je bil v 30. minuti nekaj centimetrov oddaljen od zadetka, Angleže pa je po njegovem strelu z glavo rešila prečka. Dve minuti kasneje se je okvir gola stresel tudi na drugi strani, ko je z lepim strelom iz razdalje zapretil Foden. Ta je bil ponovno nevaren v 39. minuti, ko se je z obrambo izkazal Bart Verbruggen.

Denzel Dumfries je z izbijanjem žoge iz golove črte poskrbel, da Angleži niso prišli do popolnega preobrata. FOTO: AP icon-expand

Angleški reprezentanti so imeli v prvem polčasu občutno več od igre ter si priigrali tudi več obetavnih priložnosti, ekipi pa sta kljub terenski premoči Otočanov odšli na odmor ob neodločenem rezultatu.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP



V Dortmund je zaradi polfinalnega obračuna evropskega prvenstva pripotovalo približno 100.000 nizozemskih navijačev. Po podatkih policije je to številčno največji pohod navijačev v tem sicer zelo nogometnem mestu doslej. icon-picture-layer-2 1 / 3

Na prvo priložnost v precej zaspanem drugem polčasu smo morali počakati vse do 65. minute, ko je po podaji Joeyja Veermana zapretil Virgin van Dijk, Pickford pa je njegov strel obranil. Na drugi strani so prišli angleški reprezentanti v 79. minuti do popolnega preobrata, zadetek Bukaya Sake pa zaradi prepovedanega položaja ob izgradnji napada ni bil priznan.

Stranski sodnik je takoj po zadetku Bukaya Sake pokazal, da je šlo za prepovedan položaj. FOTO: AP icon-expand

Vse je že kazalo na to, da bodo o potniku v finale odločali podaljški, Cole Palmer in Ollie Watkins, ki sta v igro vstopila v 81. minuti, pa sta imela drugačne načrte. Zvezdnik Chelseaja je z lepo podajo zaposlil Watkinsa, ta pa je ob koncu rednega dela tekme iz težkega položaja z natančnim strelom premagal Verbruggena in angleški reprezentanci še na drugem zaporednem evropskem prvenstvu zagotovil mesto v finalu.

Statistika tekme Nizozemska - Anglija FOTO: Sofascore.com icon-expand

10. julij, polfinale Eura, izid: Nizozemska - Anglija 1:2 (1:1) Simons 7.; Kane 18., Watkins 91.