Avstrija po zmagi nad Poljsko do prvih točk na prvenstvu

Obe ekipi sta v prvem krogu klonili, Poljaki proti Nizozemcem (1:2), Avstrijci pa proti Francozom (0:1). Na drugi tekmi so v uvodnih minutah več želje po zmagi pokazali Avstrijci, ki so v deveti minuti prišli do vodstva. Phillipp Mwene je podal proti Gernotu Traunerju, ta pa je z natančnim strelom z glavo ob bližnji vratnici premagal Wojciecha Szczesnyja.

V 18. minuti se je na drugi strani v odlični priložnosti znašel Nicola Zalewski, ki je imel ogromno prostora, a meril previsoko. Poljaki so nadaljevali s pritiskom in bili za to nagrajeni v 30. minuti, ko je avstrijska obramba najprej blokirala strel Jana Bednareka, odbitek pa je v mrežo pospravil Krzysztof Piatek. Drugemu zadetku so bili v prvem polčasu bližje Avstrijci, v izdihljajih so zapretili še Poljaki, ekipi pa sta kljub priložnostim na odmor odšli z neodločenim izidom.