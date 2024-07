Turki z rekordno hitrim zadetkom šokirali Avstrijce *0:1

Med najboljšo osmerico nogometnih reprezentanc v Evropi je prosto le še eno mesto, za katerega se v Leipzigu merita Avstrija in Turčija. Obe ekipi sta v skupinskem delu zabeležili dve zmagi in poraz ob čemer sta zadeli šest oziroma pet zadetkov.

Avstrija je z napadalnim nogometom v skupinskem delu navdušila in kljub uvodnemu porazu proti Franciji nato z zmagama s 3:1 proti Poljski in 3:2 proti Nizozemski v izločilne boje napredovala kot zmagovalka skupine. Turčija pa je v skupini F po zmagi nad Gruzijo s 3:1 in Češko z 21: ter porazu proti Portugalski s 3:0 zasedla drugo mesto.

Tekma se ne bi mogla začeti bolje za Turke, ki so povedli že ob prvi priložnosti. Po le pol minute so izsilili kot, ki ga je z desne strani izvedel Arda Güler. Žoga je preletela turške napadalce, a kaj ko je nerodno posredovala avstrijska obramba, ki je poskrbela za pravi fliper tik pred lastnim golom, po katerem se je žoga odbila do Meriha Demirala, ki mu je iz neposredne bližine ni bilo težko zabiti v avstrijsko mrežo. Zadetek Demirala je padel po natančno 57 sekundah, kar je najhitreje v zgodovini izločilnih tekem evropskih nogometnih prvenstev. Turški branilec je s tem podrl rekord Roberta Lewandowskega, ki je v četrtfinalu Eura leta 2016 za zadetek proti Portugalski potreboval natanko 100 sekund. Hkrati je zadetek Demirala postal drugi najhitrejši zadetek v zgodovini Eura, saj je zaostal le za golom, ki ga je v skupinskem delu letošnjega turnirja po le 23 sekundah tekme proti Italiji zadel albanski vezist Nedim Bajrami.

Avstrijci so se hitro hoteli vrniti v igro in v tretji minuti je zapretil Christoph Baumgartner, ki je z desnico sprožil z roba kazenskega prostora Turčije, a za las zgrešil okvir vrat nasprotnika. Varovanci Ralfa Rangnicka, ki je bil z začetkom tekme lahko vse prej kot zadovoljen, so v želji po izenačenju pritisnili, a naleteli na trdoživ odpor Turkov, ki so potrpežljivo čakali na protinapade.