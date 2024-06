Švicarji presenetili Nemce (1:0*), na drugi tekmi še brez golov (0:0*)

Domačini so hitro po začetku tekme pritisnili in v 17. minuti za nekaj trenutkov povedli. Robert Andrich je iz velike razdalje premagal Yanna Sommerja , njegov zadetek pa je bil zaradi prekrška ob izgradnji napada nato razveljavljen. Dobrih deset minut kasneje je na drugi strani Remo Freuler z lepo podajo našel Dana Ndoya , ta pa je z iznajdljivim zaključkom premagal Manuela Neuerja .

Nemci so na prvih dveh tekmah zabili kar sedem zadetkov, za zagotovitev prvega mesta v skupini A pa proti Švicarjem potrebujejo vsaj točko. "Švica je iz vidika individualne kvalitete najtežji nasprotnik v naši skupini. Nova zmaga bi nam dala dodatno samozavest," je pred tekmo povedal nemški selektor Julian Nagelsmann .

Na drugi tekmi te skupine se merita Škotska in Madžarska. Škoti so po visokem uvodnem porazu na otvoritveni tekmi prvenstva proti Nemčiji na drugem obračunu remizirali s Švicarji, Madžari pa so po dveh obračunih še brez točk.

Prvi polčas je bil zaznamovan s številnimi prekrški, porumeneli so pa kar trije madžarski reprezentanti. Do edine nevarne priložnosti je v 41. minuti prišel Willi Orban, njegov zadetek po strelu z glavo pa je preprečila prečka.