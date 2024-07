'Če bomo ostali skupaj in trdno na tleh, ta Slovenija nima limitov'

"Mislim, da ta ekipa nima limitov in da lahko posežemo zelo visoko. V reprezentanci je še vedno zelo veliko mladih fantov. Če bomo ostali skupaj, trdno na tleh in bomo delali tako naprej, ta Slovenija nima limitov," nam je po izpadu z evropskega prvenstva proti Portugalcem dejal Vanja Drkušić .

Drkušić je ponujeno priložnost dobro izkoristil že na prijateljski tekmi z Armenijo in si tako priigral mesto v prvi postavi, ki ga na štirih tekmah Eura ni izpustil iz rok. "Zadovoljen sem, kako se je razpletlo to evropsko prvenstvo. Nekih ogromnih reprezentančnih izkušenj pred tem nisem imel, zato bi se rad zahvalil selektorju za izkazano zaupanje. Upam, da sem ga izkoristil," je pojasnil.

Celotnemu svetu pokazali, koliko kakovosti premore Slovenija

Ko je bilo treba povleči črto pod nastopi v Nemčiji, je Drkušić dodal, da je k zgodovinskemu uspehu znatno botrovala povezanost reprezentantov v garderobi: "Več kot mesec dni smo preživeli skupaj in vzdušje je bilo res fenomenalno. Mislim, da je to ključ do uspeha. Celotnemu nogometnemu svetu smo pokazali, da Slovenija premore ogromno kakovosti."

Vprašali smo ga tudi, kakšni občutki so ga prevevali med nekajminutnim pozdravom z navijači po sicer grenkem razpletu in porazu po enajstmetrovkah s Portugalci. Obžalovanje ali ponos? "Oboje. Ko smo se poslavljali od navijačev, so me prevzela čustva, ker smo res videli, kakšno veselje smo prinesli ljudem v Sloveniji. To je bil res poseben trenutek, ki si ga bom zapomnil do konca življenja," je odvrnil.