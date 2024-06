'Če se je takrat slabo končalo, zdaj upamo, da se bo dobro'

OGLAS

Prejeti zadetek v zadnji sekundi druge tekme proti Srbiji bo še dolgo bolel, a ni usoden. "Malo so bili potolčeni. Ko dobiš v zadnji sekundi gol, ni lahko. A že naslednji dan so na treningu dobro reagirali. Mislim, da je to že za nami in se dobro pripravljamo za Anglijo," je dva dneva po tekmi s Srbijo dejal Boštjan Cesar.

Pomočnik selektorja Milivoje Novaković je v igralski karieri zabil gol angleški reprezentanci icon-picture-layer-2 1 / 10

Cesar in še en Kekov pomočnik Milivoje Novaković zelo dobro vesta kako boleč je lahko vsak poraz v skupinskem delu velikega tekmovanja, zato sta sekunde po zadetku Srba Luke Jovića hitro stekla na zelenico, tolažiti svoje varovance. "Takoj, ko sem videl, da so trije, štirje igralci padli na tla, sem skočil na teren. Ne smejo biti žalostni, čeprav smo dobili v zadnji minuti gol, odigrali so fenomenalno tekmo. Mislim, da smo lahko vsi mi, tisti na tribunah in tisti doma pred zasloni ponosni na fante," je dejal Cesar. Slovenci bodo v tekmo s prvim favoritom skupine vstopili po zelo dobrih predstavah na dosedanjem delu prvenstva in velikane z otoka zagotovo ne čaka lahka tekma. Tudi dosedanji obračuni s Slovenci niso bili lahki. Čeprav Slovenci proti Angležem še niso slavili, je zgolj ena dosedanja tekma bila odločena z več kot enim golom razlike. "Niso še pokazali to česar so zmožni. Imajo pa res širok izbor igralcev. Pričakujemo, da bodo menjali nekaj stvari. Preveč odstopanj v njihovi igri pa ne bo. Mi se moramo najbolje pripraviti in verjamem, da bodo fantje odigrali dobro," je Cesar napovedal obračun z njemu zelo znanimi Angleži.

Na edini remi do zdaj je z odlično igro močno vplival prav nekdanji reprezentančni branilec. Ob sebi bo na klopi imel še enega veterana bojev z Angleži Novakovića, ki je v svojem času zvezdnikom Premier lige uspel zabiti gol. "Že pred Eurom sem bil prepričan, da bo zadnja tekma odločilna. Hvala bogu, da so igralci to poezijo pripeljali do zadnje tekme. Mi smo lahko samo veseli in verjamem, da lahko igramo dobro. Novaković je že prej rekel, da bo tukaj takoj po tekmi slavje in verjamem, da bo tako," je obljubo nekdanjega soigralca in napadalca Kölna razkril Cesar.