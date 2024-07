Čeferin: Euro je močnejši turnir kot svetovno prvenstvo

"Mislim, da so možnosti 50:50. Španija je igrala najbolje med vsemi na tem turnirju, fascinirala me je, čeprav je bila pred prvenstvom ena izmed favoritinj. Anglija ima najboljše igralce in je kot ekipa ves čas napredovala. Začeli so bolj sramežljivo, v polfinalu pa so že pokazali izjemno predstavo," je o finalnem obračunu povedal Aleksander Čeferin .

Pri Angležih ga je najbolj navdušil Jude Bellingham , tudi kapetan Harry Kane , na drugi strani pa je Rodrija izpostavil kot možgane Španije. Omenil je vpliv odnosa angleških medijev do selektorja Garetha Southgata , ki je bil večji del turnirja, pa že tudi pred njim, tarča številnih kritik. "Z gnusom sem spremljal, kako so se angleški mediji lotili Southgata, ki je najboljši selektor v angleški zgodovini in je po polfinalu postal junak. To, kar so počeli, ni bilo pošteno."

Čeferin je ocenil, da je bilo prvenstvo v Nemčiji izjemno uspešno. "Izjemen turnir, navijači, zanimive tekme s tesnmi odločitvami. Veliko sreče za nekatere, denimo za Anglijo, na drugi strani pa precej nesreče, kot je bilo to v primeru moje Slovenije. Po tekmi Slovenije in Portugalske nisem mogel zaspati, a tega navijaškega duha v sebi ne morem kazati na tribunah. Tega nisem počel že, ko sem bil predsednik Nogometne zveze Slovenije."

Izpostavil je, da so bili le trije, štirje incidenti ob več milijonih navijačev. "Navijači nacionalnih ekip so bolj vljudni od klubskih in se ne spopadajo toliko. Poleg tega so bile oblikovane navijaške cone, kar je dodatno vplivalo na manjše število incidentov. Čestitke tudi prijazni nemški policiji. Vedeti pa moramo, da je bil to festival prijateljstva, nediskriminacije in ne vojna, temveč tekmovanje in zaradi prej omenjenega še veliko več."

Je Euro res močnejši turnir kot svetovno prvenstvo?

Število nogometnih tekem je doseglo vrh, Uefa pa jih zaradi zdravja nogometašev ne bo več povečevala. Po mnenju Čeferina se je za pravilno izkazala odločitev, da se prvenstvo stare celine iz 16 razširi na 24 reprezentanc. "Gruzija, Slovenija in nekatere druge podobne države se ne bi uvrstile, so pa dokazale, da so sodile na EP. To tekmovanje je tako postalo močnejši turnir kot svetovno prvenstvo."