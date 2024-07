Čeferin: Princ William se mi je smilil, ker je celotno tekmo trpel

Rekordni Euro pod vodstvom Slovenca Aleksandra Čeferina. Največji uspeh slovenske nogometne reprezentance v zgodovini, uvrstitev v osmino finala, kjer je Jan Oblak v solze spravil za mnoge enega največjih zvezdnikov nogometa vseh časov Christiana Ronalda, rekorden obisk slovenskih navijačev, ki so bodrili naše fante. Tudi na nedeljskem finalu so imeli navijači marsikaj videti, ne samo na zelenici, ampak tudi na častni tribuni, kjer sta si finale v družbi Aleksandra Čeferina ogledala tudi britanski prestolonaslednik princ William s sinom Georgom, pa španski kralj Filipe, manjkal ni niti nemški kancler Olaf Sholc, pa madžarski predsednik vlade Orban, španski premier Pedro Sančez, do številnih nogometnih legend, zvezdniki in najuspešnejši poslovneži. Kako Euro 2024 po prespani finalni noči ocenjuje prvi mož Uefe Aleksander Čeferin?