Danci do velike točke proti neprepričljivim Angležem

Na drugi tekmi drugega kroga v skupini C sta se udarili reprezentanci Danske in Anglije. Slednji so povedli v 18. minuti preko kapetana Harryja Kana, končni izid 1:1 pa je z bombo iz ogromne razdalje postavil Morten Hjulmand. Anglija ima zdaj na vrhu skupine štiri točke, Slovenija in Danska sta na drugem mestu izenačeni s po dvema, Srbi pa so z eno točko na dnu.