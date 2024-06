'Gospodje' Danci niso skrivali razočaranja, a pohvalili kvalitetno Slovenijo

Danci so dan pred tekmo s Slovenijo – kot se za ekipo iz širšega kroga favoritov spodobi – jasno in glasno poudarjali, da bi bilo vse drugo kot zmaga veliko razočaranje. Po remiju z 1:1 so se z razočaranjem soočili na gosposki način in se dolgo zadržali v pogovorih z mediji, tudi pred slovenskimi mikrofoni. Kasper Schmeichel je pohvalil predstavo Slovenije. Selektor Hjulmand se je strinjal in poudaril obžalovanje zaradi zapravljene priložnosti Rasmusa Højlunda. No, bistveno manj prizanesljivi so bili danski mediji. "Zakaj ni prej prišlo do menjav?" so se v en glas spraševali.