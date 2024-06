Danski selektor popihal Šešku na dušo in ga primerjal s Haalandom

Danski nogometaši so v Nemčijo pripotovali v širšem krogu favoritov za naslov. Razlogov je več. V svojih vrstah imajo kopico zvezdnikov iz najbolj eminentnih evropskih klubov. Na zadnjem Euru so prišli do polfinala. Za nameček v danskih medijih vlada prepričanje, da ima Kasper Hjulmand na razpolago najbolj kakovostno reprezentančno zasedbo v zadnjih letih.

To potrjuje tudi podatek, da so na zadnjih 12 tekmah le enkrat izgubili in kar devetkrat zmagali. Po mnenju stavnic bi bilo veliko presenečenje, če se pozitiven niz proti Sloveniji ne bi nadaljeval, a v napovedih so bili Danci vendarle nekoliko previdnejši, čeprav se vloge favorita niso otepali.