Slovenska nogometna reprezentanca je vse bližje svoji uvodni tekmi na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Izbranci Matjaža Keka so v Wuppertalu opravili nov trening pred nedeljskim obračunom z Dansko, ki se bo "zgodil" v Stuttgartu. Vadil je tudi David Brekalo, ki se zaveda težavnosti naloge proti Skandinavcem, a hkrati verjame v kakovost Slovenije. "Če bomo pravi, se lahko zgodi vse."

OGLAS

Slovenija je pred boji na EP v skupini C z Dansko, s Srbijo in z Anglijo v času priprav igrala tudi "testni" tekmi z Armenci in Bolgari. Eno je dobila, eno igrala neodločeno, vtis ni bil najboljši. Predzadnja tekma z Danci se je končala brez zmagovalca, izid je poravnal zvezdnik Rasmus Höjlund (1:1), o katerem je med drugim spregovoril tudi David Brekalo.

David Brekalo FOTO: AP icon-expand

"Dance smo analizirali, ampak saj jih poznamo že od prej, se mi zdi, da ne bo čisto nič novega. Vemo, da moramo biti pravi, če hočemo karkoli narediti," je dejal branilec. Pričakuje določene težave, tudi Danci imajo namreč v napadu težkokategornike, predvsem Rasmusa Höjlunda, ki je tudi že zatresel slovensko mrežo.

"Rekel bi, da poznamo vse njihove najmočnejše točke. To so Höjlund, Pierre-Emile Höjbjerg in podobni igralci. Igrali smo že proti njim, vemo približno, kako bodo vstopili v tekmo, ampak mi moramo biti pravi. Gledamo nase, delamo na svoji igri in na tem, v kakšni luči se hočemo predstaviti na EP," je poudaril Brekalo.

Rasmus Hojlund in Žan Karničnik na tekmi v Stožicah, ki se je končala brez zmagovalca (1:1). FOTO: AP icon-expand

Tekmo Slovenije proti Danski v Stuttgartu bodo sodili švicarski sodniki na čelu s Sandrom Schärerjem. V vlogi pomočnikov bosta njegova rojaka Stephane De Almeida in Bekim Zogaj, četrti sodnik bo Litovec Donatas Rumšas. Glavni v sobi za VAR bo še en Švicar Fedayi San, medtem ko bosta pomočnika Poljaka Bartosz Frankowski in Tomasz Kwiatkowski.