De la Fuente: Nič ne bi bilo narobe, če bi do polfinala ukinili podaljške

"Na tako zahtevnem nogometnem turnirju, kot je prvenstvo stare celine, bi bilo morda bolje, če bi vse do polfinala ukinili podaljške, saj bi s tem reprezentance, ki dospejo tako daleč, tekmo za morebitno uvrstitev v veliki finale pričakale bolj spočite oziroma sveže," je novinarjem v Münchnu, prizorišču polfinala na letošnjem Euru, dejal Luis de la Fuente in nadaljeval:

Med zaključkom priprav na polfinalni obračun s starimi rivali Francozi si je španski selektor utrgal nekaj časa za predstavnike sedme sile in jim v zanimivem pogovoru med drugim navrgel idejo, po kateri bi morali odgovorni za tekmovalni sektor pri Evropski nogometni zvezi (Uefa) razmisliti o nadaljnji smiselnosti podaljškov v prvem delu izločilnih bojev na evropskih prvenstvih.

"Kot dobro veste, bi tudi našim reprezentantom veliko bolj ustrezalo, da bi se v četrtfinalu z Nemci po neodločenem izidu v rednem delu tekme nato takoj pomerili v izvajanju enajstmetrovk. Teh dodatnih in izčrpljujočih 30 minut nikomur ni koristilo. Ampak dobro, pravila so enaka za vse, toda v razmislek predlagam, naj veljaki na Uefi vsaj malce predebatirajo o omenjeni možnosti ukinitve podaljškov do polfinala."

Španski nogometaši bi se v primeru uspeha proti Francozom v obračunu za naslov evropskih prvakov pomerili z zmagovalcem dvoboja med Nizozemsko in Anglijo, ki bo odigran v sredo v Dortmundu.