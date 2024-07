De la Fuente presrečen zaradi lovorike, bo kmalu postal selektor ZDA?

Po poročanju Washington Posta naj bi bil za zdaj še aktualni selektor španske reprezentance Luis de la Fuente na radarju odgovornih mož na Ameriški nogometni zvezi, ki se je po rezultatskem debaklu na minulem južnoameriškem prvenstvu razšla z dozdajšnjim selektorjem Greggom Berhalterjem. Kako resna ponudba je priromala na naslov izjemno uspešnega De la Fuenteja in ali bo slednji sploh pripravljen prisluhniti željam Američanov, za zdaj ostaja skrivnost.

Kapetan Rodrigo Hernandez Cascante (bolj znan kot Rodri, op. p.), izjemno nadarjena mladca Lamine Yamal in Nico Williams ter druščina so bili na minulem prvenstvu stare celine v Nemčiji precej bolj prodorni in usmerjeni neposredno k vratom tekmecev, kar jih je delalo še bolj nevarne. Ta sprememba sloga igre je naletela na izjemno pozitivne odzive tako strokovne kot laične javnosti, furija pa je vnovič dokazala, da se glede na raznolik profil nogometašev lahko brez težav v vsakem trenutku prilagodi na različne taktične pristope nasprotnikov.

Španija, ki je v svoji zlati reprezentančni eri med letoma 2008 in 2012, ko je osvojila tri zaporedna velika tekmovanja – evropski prvenstvi v letih 2008 in 2012 ter vmesno svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki –, svet navduševala z igro čim večje posesti žoge, je bila pod vodstvom selektorja Luisa De la Fuenteja antipod omenjenemu načinu igranja.

"Zame je to daleč najboljša ekipa na svetu. Ne bi mogel biti bolj srečen za te fante, kot sem v teh trenutkih. Samo mi vemo, kaj smo morali dati skozi v zadnjih letih, da smo španski reprezentančni nogomet vrnili na evropski prestol. Menim, da je bilo pravici zadoščeno, saj je boljša reprezentanca povsem zasluženo osvojila naslov evropskega prvaka," sijajni španski selektor ni mogel skriti velikega ponosa in trenutkov sreče po podelitvi medalj in pokala za najboljšega na stari celini.

Slednji je pripadel reprezentanci, ki je od prvega dne turnirja vedela, kaj želi doseči na zelenici. Z jasno vizijo, taktično dovršenim pristopom za vsakega tekmeca in selektorjevim posluhom za talent, ki ga v aktualni generaciji španskega reprezentančnega nogometa ne manjka, so nogometaši v pretežno rdečih dresih prevladovali in si, bolj kot se je Euro pomikal v svojo zaključno fazo, oblikovali podobo malodane nepremagljivega moštva. "Vedno obstaja prostor za napredek. To je nenazadnje cilj te reprezentance. Vsi v tej ekipi smo prepričani, da smo lahko že na naslednji tekmi boljši. Ti fantje so lahko vzor mnogim in tudi jaz sem se od njih v minulih dveh letih in pol naučil ogromno," je priznal Luis de la Fuente.