De la Fuente: Smo zelo mirni in komaj čakamo finale

Angleži v svoji zgodovini evropskega prvenstva niso osvojili še nikoli, Španci pa so na drugi strani v tem vidiku veliko uspešnejši. Poleg Nemčije je Španija edina država, ki je Euro osvojila že trikrat. Prvič jim je to uspelo na drugi izvedbi tega tekmovanja, ko so na domačih tleh v finalu z 2:1 premagali Sovjetsko zvezo. Sledila so dolga desetletja čakanja, leto 2008 pa jim je prineslo drugi naslov – takrat so v finalu z 1:0 ugnali Nemčijo. Štiri leta kasneje so postali prva in hkrati edina reprezentanca, ki je prvenstvo osvojila dvakrat zapored, Italijane so v finalu odpihnili s 4:0.