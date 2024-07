Desetletja bolečine bo težko izbrisati, a Angleži verjamejo, da je prišel njihov čas

Pred tremi leti so na Wembleyju po streljanju enajstmetrovk bili boljši naši zahodni sosedje. Tudi tokrat je pot do finala bila polna trpljenja, saj so Angleži v osmini finala, četrtfinalu in polfinalu vedno znova zaostajali in se rešili z goli v izdihljajih tekem. Jim bo letos končno uspel veliki met?

"To si tako zelo želimo. Mislim, da so nas dogodki na Euru 2020 boleli. Še danes nas boli. Ko gledaš kako Italija hodi na tribune našega stadiona, našega domačega stadiona in dvigne pokal, to živi s teboj. Zdaj je odlična priložnost, za nas igralce in celoten narod, da naredimo naslednji korak in postanemo šampioni. To je naslednji veliki korak za Anglijo," v veliki uspeh verjame nogometaš Arsenala Declan Rice.

Če se Ricove želje uresničijo, bo selektor Gareth Southgate čez noč postal veliki junak. Izjemno boleče besede njegovih rojakov, ki so v zadnjem mesecu znanost kritiziranja povzdignili na raven umetnosti, pa bodo v trenutku pozabljene. "Na nek način si zasluži več zaslug kot jih je deležen, po mojem mnenju. Glede na to kakšen je z Anglijo in glede na to kako daleč je prišel na velikih turnirjih, je to ogromen dosežek. Seveda si skupaj z vsemi v Angliji najbolj želi osvojiti pokal," svojega selektorja brani vezist Conor Gallagher.