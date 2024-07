Dinamo ne bo pripeljal slovenskega junaka, ker je 'Zvezdaš': Navijači ga ne bi sprejeli

OGLAS

Slovenija ni izgubila niti ene tekme po rednem delu. V skupini je remizirala proti vsem trem tekmecem ter si večala spoštovanje. Borbenost in disciplina, ki sta ključni v slovenski igri, kot pravi Matjaž Kek, sta bili na delu tudi v Frankfurtu proti Portugalski. Na dan, ko je Slovenija igrala zgodovinsko osmino finala. Če so se ji na EP 2000 ter SP 2002 in 2010 izločilni boji izmuznili, so jih slovenski nogometaši tokrat vendarle okusili, s tem pa izpolnili javno izražen cilj pred prvenstvom. Da je Slovenija pustila velik pečat je "odgovorna" predvsem odlična obramba na čelu s štoperjema Jako Bijolom in velikim odkritjem prvenstva Vanjo Drkušićem.

Vanja Drkušić je proti Portugalcem neustrašno bil bitko s Cristianom Ronaldom. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Slednji je v prvi postavo Slovenije prišel naključno in na mala vrata po poškodbah Miha Blažiča in Davida Brekala, a je nogometaš Sočija ponujeno šanso fanta točno izkoristil. Tudi po njegovi zaslugi je Slovenija na prvenstvu prejela le dva gola po rednem delu. V slovenskem taboru so prepričani, da bodo uspehi še prišli. "Kar se tiče meja te ekipe, mislim, da jih ni," je odločen 24-letni Drkušić, ki ima na svojem računu številne ponudbe, javila sta se tudi regionalna velikana zagrebški Dinamo in beograjska Crvena zvezda.

"Vanja Drkušić je bil velika želja Dinama že v tem prestopnem roku, toda modri iz Maksimirja so "pet pred dvanajsto" odstopili od posla, saj so izvedeli, da je veliki navijač Crvene zvezde," sporoča hrvaški net.hr . "Potem ko so v vodstvu Zagrebčanov izvedeli za to informacijo so nemudoma končali interes. Predsednik Dinama Velimir Zajec in športni direktor Marko Martić nista hitela tvegati, oziroma si zakomplicirati življenje, saj se zavedata, da ga navijači modrih nikoli ne bis prejeli za svojega," opozarja net.hr in dodaja, da je odstop od posla izkoristila Zvezda in pozdravila dejstvo, da je odlični slovenski branilec zapriseženi navijač rdeče-belih iz srbske prestolnice.

"Drkušić naj bi navdušeno pozdravil Zvezdin interes," dodaja priznani hrvaški medij in podaja tudi izjavi slovenskega reprezentanta. "Crvena zvezda je velik klub in ni nobena skrivnost, da sem od malega navijač rdeče-belih. Seveda sem navdušen nad tem, da je klub iz Beograda pokazal zanimanje. Top je velik klub, največji v regiji," je rdeče-belim polaskal eden od največjih junakov iz slovenske nogometne izbrane vrste.

Vanja Drkušić je veliko odkritje prvenstva v Nemčiji. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Net.hr ob koncu članka dodaja, da je znana tudi odškodnina, ki jo ruski Soči, ki je sicer izpadel v drugo ligo, zahteva za Slovenca. "Soči bo izkoristil vročo robo, saj je Drkušiću nenormalni zrasla cena na Euru. Po zanesljivih informacijah ga Rusi ne bodo spustili pod sedem milijonov evrov, kar bi bil hkrati največji Zvezdin transfer v zgodovini sploh," zaključuje net.hr.