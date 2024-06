Upajmo, da bodo portugalski nogometaši sledili načrtom svojih družin

Diogo Jota je imel v skupinskem delu vlogo rezervista. Proti Čehom in Gruzijcem je vstopil s klopi, proti Turkom ni dobil priložnosti za igro.

Čeprav portugalskih in slovenskih navijačev ob našem prihodu v Frankfurt 48 ur pred tekmo še ni bilo zaznati, je na vsakem koraku razvidno, da se Euro vročica iz dneva v dan stopnjuje.

V soboto zvečer so domačini na ulicah glasno proslavili napredovanje elfa v četrtfinale. V ponedeljek se bosta prav tu za vozovnico med osem najboljših pomerili Portugalska in Slovenija, zaradi česar so v mesto že pripotovale družine nekaterih nogometašev.

V našem hotelu v bančni četrti mesta (Bankenviertel) smo povsem naključno naleteli na najbližje Diega Jote. Njegovo ženo smo po zajtrku vljudno prosili za krajši intervju, na kar nam je v enako vljudnem tonu odvrnila, da ni problema, le pred kamero se ni želela izpostavljati.

Rute Cardoso skupaj z otrokoma in mamo Portugalsko spremlja že od začetka turnirja. V Leipzigu je videla zmago nad Čehi (2:1), v Dortmundu so bili Portugalci boljši od Turkov (3:0), za konec pa so v sosednjem Gelsenkrichnu izgubili z Gruzijci (0:2).