'Igrali smo za domovino in spisali zgodovino slovenskega nogometa'

Ni bilo lahko, ni bilo preprosto, bili so zapleti, nasprotniki so imeli priložnosti, pritiskali so, poskušali so, a na koncu zaman. Slovenski nogometni junaki so med drugim polčasom, ko so vztrajno ustavljali napad za napadom angleških velikanov, celotni Evropi poslali zelo jasno in glasno sporočilo.

"Angleži nam niso dovolili, da smo v drugem polčasu igrali kot v prvem. Težko jih je bilo loviti. Vse druge žoge so pobrali, ampak enostavno smo bili tako taktično dobri, da niso mogli prebiti tega bloka. Borili smo se drug za drugega in enostavno dali vse v to tekmo. Za zgodovinski uspeh se je treba potruditi. Danes smo imeli še en dodaten motiv, saj smo igrali za domovino in spisali zgodovino slovenskega nogometa," je pot do velikega, za zdaj največjega uspeha slovenskega nogometa opisal znova odlični vezist Slovenije Petar Stojanović.