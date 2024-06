Dramatičen razplet v skupini F Sloveniji namenil Portugalce v osmini finala

Pred zadnjima tekmama skupinskega dela, torej v skupini F, je bilo jasno, da sta možna nasprotnika varovancev selektorja Matjaža Keka le Romunija kot zmagovalka skupine E in Portugalska kot najboljša v skupini F.

Portugalci so na zadnji tekmi skupinskega dela presenetljivo izgubili proti Gruziji (0:2), ki se je s tretjega mesta prav tako uvrstila v izločilne boje. Turki pa so premagali Čehe z 2:1 in si zagotovili drugo mesto v skupini F.

Preostali pari osmine finala so Španija - Gruzija, Nemčija - Danska, Francija - Belgija, Romunija - Nizozemska, Avstrija - Turčija, Anglija - Slovaška ter Švica - Italija.