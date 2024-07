Dve tekmi kazni za 'sivega volka' Meriha Demirala

Merih Demiral je z dvema zadetkoma na obračunu z Avstrijci, ki so ga Turki dobili z izidom 2:1, postal turški junak, nekaj dni pozneje pa je jasno, da bo na naslednjih dveh tekmah zgolj gledalec.

Po svojem drugem golu v Leipzigu je Merih Demiral z obema rokama oblikoval znak in simbol "Sivih volkov" ob zmagi z 2:1 v osmini finala proti Avstriji. Podporniki desničarskega ekstremističnega gibanja Ülkücü, ki ga nadzoruje Zvezni urad za varstvo ustave v Nemčiji, so znani kot Sivi volkovi. V Turčiji je skrajna nacionalistična stranka MHP njen politični predstavnik in partner v zavezništvu z islamsko konservativno stranko AKP predsednika Recepa Tayyipa Erdogana.