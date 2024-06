Manj kot 24 ur do prve tekme: 'Ob Zdravljici bodo šle kocine pokonci'

Slovenska reprezentanca je v soboto popoldan zapustila bazo v Wuppertalu in se odpravila v štiri ure oddaljeni Stuttgart, kjer jo v nedeljo čaka uvodni obračun evropskega prvenstva z Dansko. Slovenci travnate zelenice na Stuttgart Areni še niso preizkusili, sta pa pred medije stopila Timi Max Elšnik in Matjaž Kek. "To so trenutki, ki se v karieri le redko zgodijo, če sploh," vznemirjenosti ni skrival 26-letni vezist, ki komaj čaka, da bo v Nemčiji prvič zadonela Zdravljica.

Skoraj polna medijska soba Stuttgart Arene je ob 19. uri pričakala slovensko delegacijo. Poleg naših medijev so bili zraven, kakopak, tudi danski. Ni šlo brez domačinov Nemcev, pa tudi predstavnike portugalske sedme sile smo zasledili. Vsi v zanimanju, kako se bo na svojem prvem evropskem prvenstvu po 24 letih predstavila slovenska izbrana vrsta. "Počutim se odlično. Vsi komaj čakamo jutrišnjo tekmo. Odštevamo ure do šestih popoldan (ko se bo tekma začela, op. a.). Imam ta privilegij, da si lahko danes malo prej pogledam slačilnico in igrišče. Pogoji so res izjemni," je bil od prihodu v Stuttgart navdušen Timi Max Elšnik. V svojem slogu, za kar ga je kasneje pohvalil tudi selektor, se je v nadaljevanju razgovoril o prvemu nasprotniku, motivaciji pred krstnim nastopom na velikih tekmovanjih in evforiji, ki jo je s soigralci zanetil med slovenskimi navijači.

Med reprezentancama skrivnosti ni Za Dansko pravi, da presenečenj ne more biti. Reprezentanci sta se namreč merili že v kvalifikacijah. V Stožicah je bilo ob odlični predstavi Slovenije 1:1, v Kobenhavnu so domači povsem zasluženo slavili z 2:1 in takrat potrdili preboj na Euro. "Mešani občutki so s tekme na Danskem in v Stožicah. Jutri igramo na nevtralnem stadionu, tako da prednosti domačega terena ne bo. Če bomo pravi, jim lahko naredimo probleme. Na Danskem smo videli, da imajo izredno kvaliteto in zelo širok kader," je povedal Elšnik in izpostavil individualno kvaliteto Dancev: "Imajo kar nekaj igralcev, ki lahko sami obrnejo tekmo."

Fizična agresivnost je osnova Vezist, ki bo po prvenstvu skoraj zagotovo dobil novega delodajalca, se kljub kvaliteti nasprotnika osredotoča predvsem nase. "Osnova je, da smo fizično agresivni. Verjamem, da si bomo ustvarili priložnosti. Spredaj imamo fante, ki so v izjemni formi. Vem, da bomo pokazali pravi obraz. Motiv na takšnih srečanjih ne more manjkati. Pričakujem dobro tekmo," je spregovoril o receptu za uspeh. Zdravljica pred 55 tisoč navijači? Trenutki, ki se v karieri zgodijo le redko Na Stuttgart Areni se pričakuje (vsaj) 12 tisoč Slovencev. Še nekaj tisoč naj bi jih v prestolnico dežele Baden-Württemberg brez vstopnic. To bo najbolj množično gostovanje v zgodovini slovenskih športov. Elšnik ga jemlje kot velik privilegij. "To so trenutki, ki se v karieri le redko zgodijo, če sploh. Zaradi državnega nam še toliko več pomenijo. Predolgo smo čakali, ampak zdaj smo tu. Veliko število ljudi bo stalo za nami. Veliko smo dosegli, da smo se uvrstili sem. Zavedamo se, da smo v emintnenti družbi najboljših reprezentant."

Elšnik je spomnil tudi na človeški vidik, ki je v svetu profesionalnih športov prepogosto pozabljen. Kljub ogromnemu imperativu rezultata bodo skušali s soigralci tudi uživati. Ob tem ne dvomi, "da bo vsak, ki bo dobil priložnost, pustil srce na igrišču." Na vprašanje, v čem bo kot nogometaš ob vseh zadevah, ki spremljajo Euro, najbolj užival, je kot iz topa odvrnil, da mu največ pomeni himna pred tekmo: "Tisto minuto in pol ti res stojijo kocine po konci. To ti da adrenalin, ki te požene v tekmo. V tem je najlepše uživati."

Prekinitve bi lahko bile močno slovensko orožje Kapetana Olimpije v minuli sezoni smo vprašali o pomembnosti prekinitev. Slovenija je namreč oba zadetka na tekmah z Dansko v kvalifikacijah dosegla prav po prekinitvah. V Stožicah je Andraž Šporar kronal sijajno kombinacijo iz kota, na Danskem je s prostega strela zadel Erik Janža. "Prekinitve so v modernem nogometu vedno bolj pomembne. Ekipe imajo trenerje, zaposlene zgolj za to. Marsikatera tekma se odloči v takšnih situacijah. Zavedamo se svoje moči, a vemo, da imajo Danci izjemno višino in moč, zato bomo morali biti v defenzivnih prekinitvah dovolj zbrani, da jim ne bi dovolili prepoceni zadetka," je posvaril Elšnik in dodal: "To bo zagotovo naše orožje. Prekinitvam smo posvečali dodatno pozornost. Kaj točno, seveda ne morem razkriti. Ampak najprej moraš priti v položaj, da sploh imaš kot ali prosti strel. Potem se lahko zgodi marsikaj." In v slovenskem taboru so v nedeljo odločeni še enkrat več dokazati, da se lahko v nogometu res zgodi vse. Četudi stavnice napovedujejo drugače ...