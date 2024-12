Slovenski nogometaši na Euru spisali zgodovino

Iztekajoče se leto je postreglo s številnimi nepozabnimi športnimi tekmovanji, med drugim tudi z evropskim prvenstvom v nogometu, kjer je slovenska reprezentanca pustila izjemen pečat. Varovanci Matjaža Keka so se s tremi remiji v skupinskem delu prvič v zgodovini države uvrstili v izločilne boje enega izmed velikih tekmovanj, kjer so v osmini finala po izvajanju enajstmetrovk izpadli proti favoriziranim Portugalcem.

Slovenska reprezentanca na evropskem prvenstvu. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Za slovensko izbrano vrsto je bil to drugi nastop na prvenstvu stare celine, kjer so se premierno predstavili leta 2000. Priprave na letošnji turnir so oddelali z odliko, za dodatno motivacijo pred odhodom v Nemčijo pa so poskrbeli marca, ko so v Stožicah z izidom 2:0 na kolena spravili reprezentanco Portugalske. Letošnje evropsko prvenstvo je bilo že 17. omenjeno tekmovanje pod okriljem evropske nogometne zveze Uefe, tekme pa so se še tretjič v zgodovini igrale na območju Nemčije. Kot najuspešnejši, s tremi naslovi, so se v prvenstvo podali Nemci in Španci, slednji pa so po zmagi v finalu proti Angležem še četrtič osvojili prestižno trofejo. Slovenski reprezentanti so v Wuppertal, kjer so v času turnirja imeli svojo bazo, prispeli 11. junija, tri dni pred začetkom prvenstva oziroma pet dni pred svojo prvo tekmo. Slovenci so v skupinskem delu tekmovali v skupini C, prvo tekmo pa so odigrali v Stuttgartu proti Dancem.

Slovenski reprezentanti pred potjo v Nemčijo. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Prva tekma, prva točka Slovenska reprezentanca je dan pred tekmo iz Wuppertala z avtobusom odpotovala v štiri ure oddaljeni Stuttgart, kamor je prispelo tudi 15.000 slovenskih navijačev. "Vsi se strinjamo, da je Danska favorit, ampak favoriti so za to, da se jih premaga," je pred tekmo povedal selektor Matjaž Kek, samozavesten pa je bil tudi Timi Max Elšnik: "Če bomo pravi, jim lahko naredimo probleme." In še kako prav je imel. Po izenačenem uvodu so bili Kekovi izbranci v 16. minuti blizu prvega zadetka, ko je z velike razdalje sprožil Benjamin Šeško in za las zgrešil vrata nasprotne ekipe. Danci so odgovorili že v naslednjem napadu, ko je Jonas Wind v slovenskem kazenskem prostoru našel Christiana Eriksena, slednji pa je brez težav premagal nemočnega Jana Oblaka. Slovenci so v prvem polčasu še nekajkrat zapretili, odločno pa so krenili tudi v drugi del tekme. Blizu izenačujočega zadetka so bili v 76. minuti, ko je Šeško z izjemnim strelom stresel okvir nasprotnikovih vrat, žoga pa je bila zaradi dotika enega izmed danskih branilcev še zmeraj v posesti Slovencev. S podajo iz kota je Adam Gnezda Čerin našel Erika Janžo, ta pa je z odličnim volejem z roba kazenskega prostora, ob pomoči Mortena Hjulmanda, premagal Kasperja Schmeichla in Sloveniji zagotovil zasluženo točko. "Ta ekipa, čisto vsem kapo dol, zares smo si zaslužili to točko. Mogoče celo več, sploh če pogledamo zadnjih dvajset minut. Toda moramo biti zadovoljni. Lahko rečem le super začetek in gremo dalje," je po remiju povedal strelec edinega slovenskega gola.

Srbija v zadnji sekundi izenačila proti Sloveniji Po remiju z Dansko je bila na vrsti Srbija v Münchnu, kjer se je tekme udeležilo več kot 20.000 slovenskih navijačev. "Emocije bodo zagotovo na vrhuncu, ampak treba jih bo dati na stran. Ko stopiš na igrišče, emocije ne smejo več obstajati. Upam, da jih bomo lahko pokazali po tekmi," je pred spektaklom povedal Petar Stojanović. Dolgo je kazalo na to, da bodo po zadnjem sodnikovem žvižgu ulice Münchna preplavili evforični slovenski navijači, na koncu pa smo doživeli remi z okusom poraza. Po izenačenem prvem polčasu se je v 69. minuti Žan Karničnik izkazal z obrambnim vložkom in žogo potegnil na srbsko polovico, kjer je zaposlil Elšnika in stekel v kazenski prostor, tam pa prejel podajo, ki jo je pretvoril v zadetek. Slovenci so se v infarktni končnici srečanja osredotočili na branjenje minimalne prednosti, zadnja priložnost na tekmi pa je posledično pripadla Srbom. V 95. minuti je bil po podaji iz kota v slovenskem kazenskem prostoru najvišji Luka Jović in z glavo je zabil za končnih 1:1. "Ostal bo grenak priokus, danes bo morda težje zaspati. Ampak verjamem, da bomo dobro odreagirali. Čez pet dni nas čaka še zadnja tekma, bomo videli, kaj nam prinese," je svoje misli po tekmi strnil Karničnik.

Remi proti Angliji za napredovanje v osmino finala Na zadnji tekmi skupinskega dela je slovensko izbrano vrsto čakala z naskokom najtežja naloga. Pomerili so se proti Angliji, ki je pred začetkom prvenstva veljala za glavnega favorita za končno slavje. "Ta tekma bo največji izziv za to generacijo. Spektakel bo, v Köln prihaja več kot 10.000 Slovencev. Zelo smo veseli, da pred zadnjo tekmo sami odločamo o svoji usodi," je med pripravami na tekmo proti Angliji povedal Kek. Angleži so tekmo začeli precej zadržano, Slovenci pa že po petih minutah zapretili preko Šeška. Otočani so v nadaljevanju zagospodarili, se za nekaj sekund razveselili zadetka, ki zaradi prepovedanega položaja ni obveljal, ter do konca polčasa še nekajkrat ogrozili vrata Jana Oblaka, ki pa je ostal zbran. Pritisk treh levov se je nadaljeval tudi v drugem polčasu, slovenska obrambna vrsta pa je še naprej zaustavljala poizkuse nasprotnikov. Slovenski nogometaši so z novo izvrstno predstavo vknjižili remi brez golov ter poskrbeli za nov mejnik slovenskega nogometa. "Presrečni, veseli, ponosni, zadovoljni. Rekli smo, da v Nemčijo ne bomo šli samo nastopat, ampak tudi kaj naredit. Na srečo nam je uspelo priti iz skupine. En cilj dosežen, upam pa, da to ni konec," je po prvem preboju Slovenije v izločilne boje velikega tekmovanja dejal kapetan Oblak.

Portugalci po enajstmetrovkah končali slovensko pravljico Slovenski nogometaši so se za obračun osmine finala vrnili v Frankfurt, kjer so odigrali prvo tekmo prvenstva. Slovenski sektor na stadionu je bil razprodan v nekaj urah, Kek pa je pred tekmo poudaril, da si želi, da bi njegovi varovanci v evforiji, ki so jo zanetili sami, predvsem uživali. "Naj živijo v tem momentu, ki so si ga zaslužili. Tudi miriti jih ni treba. Zorijo kot sadeži. Rekel sem, da jim vsaka taka tekma da neverjetno energijo. Zavedanje, da nismo favoriti, nas lahko samo še bolj motivira in nam pomeni še večji izziv." Ali lahko Slovenci presenetijo Portugalce? To je vprašanje, ki se je ljubiteljem nogometa porajalo pred zgodovinsko tekmo slovenske nogometne reprezentance z evropskimi prvaki iz leta 2016. Že v prvih 15 minutah so Slovenci nasprotnikom dovolili več priložnosti kot Angležem na zadnji tekmi skupinskega dela, kljub temu pa so začetni pritisk preživeli in nato vzpostavili bolj enakovredno stanje v igri. Slovenci so si priigrali nekaj polpriložnosti, za najnevarnejši trenutek prvega polčasa pa je poskrbel Joao Palhniha, ki je z močnim strelom iz razdalje oplazil slovensko vratnico. Po priložnosti Šeška v 62. minuti so bili Kekovi varovanci vse nevarnejši, navijači vse glasnejši, upanje pred tekmo pa je nadomestil optimizem med njo, ki je bil po koncu rednega dela povsem upravičen, saj je postalo jasno, da tekma ne bo odločena po 90. minutah. Slovenska mreža je ostala nedotaknjena tudi po najstrožji kazni v 105. minuti, ko je Oblak prebral namero Cristiana Ronalda in ubranil najpomembnejši strel v svoji karieri. Pet minut pred koncem podaljškov so bili Slovenci pred vrati raja, saj je Šeško sam stekel proti vratom Dioga Coste, a bil ob strelu premalo odločen.

Ostalo je le še izvajanje enajstmetrovk, po katerih so z izidom 3:0 slavili Portugalci. "Ko izgubiš po enajstmetrovkah proti takšni reprezentanci, kot je Portugalska, ostane neka žalost. Seveda sem ponosen, ker vodim fante, ki imajo karakter, ker je okoli mene ekipa, ki ve, kaj hoče, in ki je dobila eno veliko zadovoljstvo v tem, da je nogomet znova doma v Sloveniji," je bil kljub slovesu slovenske reprezentance od evropskega prvenstva ponosen Kek. Ponosen z razlogom. Slovenska nogometna reprezentanca je v letu 2024 spisala zgodovino in poskrbela za enega izmed največjih uspehov v zgodovini slovenskega športa. Seveda so bile ekipe in posamezni športniki, ki so v barvah naše domovine osvajali kolajne na največjih tekmovanjih, a v najpopularnejšem športu na planetu, kjer je konkurenca veliko večja kot drugje, je uvrstitev v izločilne boje enega izmed velikih tekmovanj nekaj neverjetnega in nepozabnega.

Evropski naslov se je vrnil v Španijo Portugalcem je po zmagi proti Sloveniji spodrsnilo na naslednji stopnički, ko je bila po enajstmetrovkah boljša Francija. Poleg galskih petelinov so si mesto med štirimi najboljšimi reprezentancami stare celine zagotovili še Španci (2:1 proti Nemčiji), Nizozemci (2:1 proti Turčiji) in Angleži (2:1 proti Švici). Na prvem polfinalnem obračunu, kjer je pravico delil Slavko Vinčić, smo vse zadetke videli že v prvem polčasu. Francozi so proti Špancem povedli po slabih desetih minutah, ko je po podaji Kyliana Mbappeja zabil Randal Kolo Muani, za Špance pa sta med 21. in 25. minuto zabila Lamine Yamal in Dani Olmo ter poskrbela za preobrat. Mbappe in soigralci kljub terenski premoči in številnim priložnostim niso uspeli ponovno zabiti, tekma pa se je končala z izidom 2:1. Drugo polfinalno tekmo med Nizozemsko in Anglijo so bolje začeli tulipani, ki so v 7. minuti povedli preko Xavija Simonsa, njihovo vodstvo pa ni trajalo dolgo, saj je dobrih 10 minut pozneje z bele pike v polno meril Harry Kane. V nadaljevanju smo spremljali napet obračun, finalno vstopnico pa je trem levom v 90. minuti prinesel rezervist Ollie Watkins. Na najpomembnejši tekmi poletja smo v prvem polčasu spremljali izenačeno in zadržano tekmo z malo priložnostmi, drugi polčas pa je minil povsem v španskih barvah. Nogometaši z Iberskega polotoka so povedli po dobri minuti igre v nadaljevanju, ko je po podaji Yamala s strelom iz prve angleškega vratarja premagal Nico Williams. Zdaj že bivši selektor angleške reprezentance Gareth Southgate je v 70. minuti v ogenj poslal Cola Palmerja, ki je nekaj trenutkov pozneje z natančnim strelom z roba kazenskega prostora poravnal izid. Španiji je rekordni četrti naslov evropskih prvakov z zadetkom v 86. minuti prinesel zlati rezervist Mikel Oyarzabal.